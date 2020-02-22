法国公共卫生专家：面对新冠肺炎疫情不能掉以轻心 但也不必过度反应

近日，法国国家卫生和医学研究所研究员、法兰西岛大区默伦医院公共卫生专家尼古拉·维涅在接受记者采访时表示，面对目前的新型冠状病毒肺炎疫情不能掉以轻心，但也不必过度反应，各国应团结合作共同应对疫情。

维涅表示，从目前的数据来看，新型冠状病毒感染者的病死率远低于严重急性呼吸综合征冠状病毒和中东呼吸综合征冠状病毒相关疫情，但是现阶段人们对新冠病毒了解仍然较少，所以“不能掉以轻心”。“目前新冠肺炎死亡病例中，大部分是患有其它疾病的老年人，身体比较脆弱。对于身体健康的人来说，可以相对放心。万一不幸感染新冠肺炎，身体健康的人也会比较容易康复，不会留下后遗症。但我们不能掉以轻心。”

维涅指出，用基本传染数来评估病毒传播的难易程度比较科学。所谓基本传染数，是指一个感染某种传染病的人，会将疾病传染给多少人的平均数。根据目前公布的初步数据来看，新型冠状病毒的基本传染数比较低。“从研究人员根据初步数据的估计结果来看，新型冠状病毒的基本传染数值并不算太高，隔离病患可以有效减少疫情扩散和传染。”。

维涅强调，在中国这样的人口大国实施疫情防控措施并不容易，目前中国政府采取的一系列重要措施是“朝着正确的方向”。中国政府及时公布疫情和防控信息，也为其他国家提供了参考。“避免人群聚集、减少聚会、尽可能呆在家里、通过隔离保护他人等等，这些措施有利于阻断病毒传播。此外，中国快速向世卫组织报告了疫情，迅速识别出新病毒，并且及时共享了相关数据。”

维涅认为，应对目前的新冠疫情，应该尊重世卫组织权威专业建议，不必过度反应，没有必要对国际旅行和贸易采取过于严格的限制措施。“世卫组织能够掌握更加全面的数据，当然大部分是来自中国的数据，并且对这些数据进行了及时分析。也是基于这些数据，世卫组织评估疫情风险级别以及疾病的严重程度。鉴于目前较低的病死率，以及采取的有效隔离措施，没有必要限制国际交流和贸易。”（吕茜）

(责编：燕勐、杨牧)