综合消息：无私无畏 医者仁心——多国人士牵挂和敬佩中国战“疫”一线医务人员

新华社北京2月22日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，中国抗击新冠肺炎疫情进展牵动着世界的目光，多国人士也牵挂着奋战在一线的中国医务人员，由衷钦佩他们的无私无畏和医者仁心，相信中国人民最终一定能够战胜这场疫情。

比利时安特卫普大学医院传染病和热带医学部主任埃丽卡·弗利格表示，我们很关心中国医生和护士，他们在传染病肆虐的环境下工作，难度和危险度可想而知。中国同仁非常值得钦佩，他们非常懂得如何抗击疫情，我们全力支持他们。

近日，一首由比利时、中国和英国艺术家共同创作的国际战“疫”歌曲《黎明的编钟声》在社交媒体广为流传。歌曲主创、比利时钢琴家尚·马龙表示，要用音乐展现中国医务人员的无畏精神。他说，我的父母都是医生，我非常钦佩奋战在一线的中国医务人员，他们非常勇敢。

缅甸战略与国际问题研究中心联合创始人哥哥莱说，中国医务人员和普通民众为抗击疫情不顾自身安危，不分昼夜工作。我对持续抗击疫情、相互支持协助的中国人民表示崇高敬意，他们值得赞赏。该机构联合秘书长钦貌林也认为，许多中国医务人员和普通民众在抗击疫情时奋不顾身，是真正的勇士。

赞比亚钦戈拉医院院长塞缪尔·菲里说，中国医务工作者在抗击疫情中的表现值得称赞，他们用实际行动兑现了医者救死扶伤的庄重承诺。

曾在中国云南省贫困地区行医15年的德国医生埃克哈特·沙夫施韦特（中文名夏爱克）说，“我也是医生，我知道中国的医护人员肯定很辛苦。尤其是看到很多其他城市的医务人员去支援湖北和武汉，我很感动。”夏爱克曾在17年前经历过“非典”。他认为，中国已经大幅提升卫生医疗水平，对疫情反应和处置比以前更快更好。

收治数名新冠肺炎患者的德国慕尼黑施瓦宾医院传染病中心负责人克莱门斯说：“我认为中国医务人员是英雄。救治感染者需要很大勇气。德国感染者人数很少，一个医生只需管理2到3名患者；但中国的情况不同，可能一个医生就要负责数十名患者，所以他们真的是冒着生命危险救人，我要向他们致敬。”

世界针灸学会联合会副主席、挪威针灸学会执行委员会委员凯于斯兰说：“自从新冠肺炎疫情暴发以来，我每天都关注相关新闻。向英雄的武汉人民和中国医务人员致敬，相信中国人民一定能战胜疫情。”（参与记者：杨晓红、李骥志、任静、潘革平、张东强、车宏亮、赵宇鹏、田颖、沈忠浩、左为）

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