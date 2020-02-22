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世卫组织呼吁全球抓住遏制新冠疫情蔓延“机会窗口”

2020年02月22日15:31  来源：新华网
 

新华社日内瓦2月21日电（记者凌馨 刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞21日说，当前全球遏制新冠肺炎疫情蔓延的“机会窗口”依然存在，但这一窗口正在收窄，国际社会需要迅速采取应对行动。

在当日举行的世卫组织例行发布会上，谭德塞表示，尽管中国境外的病例总数相对较少，世卫组织对那些无法确定流行病学传播链条的病例感到担忧，例如有些感染者并无中国旅行史或与确诊病例有过接触。

谭德塞说，在中国境外，除“钻石公主”号邮轮外，韩国目前确诊病例数量最多，世卫组织正与韩国政府密切合作，以全面了解感染人数迅速增长的原因。另外，过去两天里，伊朗共有18例确诊病例和4例死亡病例。

谭德塞说：“我们仍然担心，新冠肺炎可能会在卫生系统较薄弱的国家蔓延。”

谭德塞强调，控制疫情蔓延的“机会窗口”仍然存在，但这一窗口正在收窄。他警告，“疫情可能朝任何方向发展”，只有抓住“机会窗口”，才可以扭转困局，避免严重危机发生。

他呼吁国际社会在“机会窗口”完全关闭之前迅速采取行动，包括通过资金支持等方式，共同遏制疫情蔓延。

谭德塞还宣布，为协调全球应对行动，世卫组织任命6名特使，在世界不同地区就这一疾病防控提供战略咨询并开展相关宣传活动。

谭德塞说，中国和其他国家采取的措施为遏制新冠病毒的传播争取到难得机会。各国应继续做好防控措施，同时为应对可能发生社区传播做好准备。“我们绝不能在今后回首往事时，后悔我们未能充分利用现在有的机会窗口”。

(责编：燕勐、杨牧)
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