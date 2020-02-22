“我坚信，情况很快可以恢复如常”

德国工商大会北京代表处首席代表晏思 （来源：AHK China）

人民网北京2月22日电（张悦）日前，德国工商大会北京代表处首席代表晏思（Jens Hildebrandt）接受了人民网的书面专访，代表在华5000家德国企业表达了对中国人民抗击疫情的支持以及对中德双边经贸关系长期稳定的信心。

以下为采访实录：

人民网：请您介绍一下德国在华企业目前的整体情况，为应对疫情采取了哪些措施？是否已复工复产？

晏思：约两周之前，德国企业就已积极开始复工复产。由于全国各地疫情的发展变化不同，企业生产的恢复情况也有所差别。有些企业困难较大，有些则已接近满负荷生产水平。企业目前都把员工的健康安全放在首位，同时努力确保核心生产环节的稳定以及供应链的恢复。

尽管许多供货商已经依托库存开始恢复供货，但由于各地防疫措施的差别，在个别城市仍然遇到了诸如员工返厂和货物运输的困难。目前德国企业面临的最大困难是物流问题。

人民网：我们获悉德国在华企业积极为抗击疫情提供资金、物资方面的帮助。请您介绍一下这方面的情况。

晏思：确实如此。目前德国在华企业共计约5000家，拥有员工超过110万人。对于我们来说，中国不仅仅是一个市场。多年以来，德国企业在工商大会的倡导下一直在推进企业社会责任项目“More-Than-A-Market-Initiative”。中国德国商会在2月初面向全体在华企业发起了募捐倡议，并协调德国企业向中国有关部门和机构捐赠紧急物资，特别是防护和医疗用品。众多德国企业慷慨解囊。据统计，截至2月20日，德国企业捐款捐物的总金额已达2.65亿元人民币。我们相信这一数字还会继续攀升。

人民网：您如何评价中国政府采取的防控手段和效果？

晏思：据会员企业反馈，德国企业与所在地政府机构的联络整体上是顺畅高效的。我们理解，在防控疫情和复工复产之间寻找到最佳平衡点并不是一件容易的事情，需要综合考虑多方因素。我们建议在华德国企业与政府部门保持密切联络，随时关注政策信息。

在一些国家和地区，也包括德国，出现了因疫情污化、排斥华人的现象，您如何看待这一种族主义倾向？

新型冠状病毒肺炎是一个全新的挑战，需要整个国际社会共同面对。我非常难过地看到，个别人士持有偏见并且肆意散布恐慌情绪。在此，我要向各方提出呼吁：我们的斗争对象应该是病毒，而不是病毒的受害者！

人民网：您如何评估疫情给德国企业带来的损失？

晏思：疫情的爆发无疑给德国企业造成了很大影响。各地因防疫需要采取的交通和物流管理措施，以及关于最早复工日期的不同规定，造成了德国企业的产能恢复情况有所差别。推迟复工、物资和人员流通不畅、客户需求下降等因素都会影响德国企业的经营收入。

人民网：中德整体的经贸关系是否会受到影响？是否会影响企业在华发展的信心？

晏思：目前来看，疫情给两国经贸往来将会造成一定影响是不可避免的，特别是在货运物流行业。但我坚信，一旦疫情得到彻底的控制，情况很快就可以恢复如常。

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