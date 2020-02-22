中国医疗队开展新冠肺炎防控与诊疗知识培训获苏丹卫生部专家高度肯定

新华网喀土穆2月22日电（记者马意翀）记者19日从中国第35批援苏丹医疗队了解到，当天中国和苏丹两国医务人员在恩图曼友谊医院开展了一场新冠肺炎防控与诊疗知识培训讲座，两国50多名医护人员认真聆听了培训内容，此举得到苏丹卫生部等专家高度肯定。

此次培训由中国医疗队李长红医生主持。他首先通报了中国新冠肺炎疫情防控工作最新情况以及中国政府的疫情防控举措和取得的成效，介绍了中国医疗队在做好本职工作的同时，主动与苏丹卫生部加强沟通交流、参观考察喀土穆格迪穆教学医院防控隔离措施，指导在苏丹的华人华侨开展防控知识普及等工作。

此外，中国医疗队中医针灸科郑喜主治医师对新冠肺炎个人及医护人员防护、发热患者就诊流程及健康科普进行了详细生动的讲解，并通过现场实际操作演示、医护人员互动、重点问题深度剖析等内容，增强了医护人员对新冠肺炎防控知识的熟悉和掌握。

苏丹卫生部传染病防控专家娜加、恩图曼友谊医院院长哈提姆对中国医疗队开展此次培训给予了高度评价，他们对中国政府应对疫情采取积极有效的防控措施和取得的成效给予了充分肯定。娜加还结合工作实际对新冠肺炎的防治诊疗进行了授课交流。

中国援苏丹医疗队党支部书记、队长郭亚东告诉记者，通过此次培训，有效提升了苏丹医护人员对新冠肺炎的防控意识，早期识别和规范处置能力，对苏丹进一步做好疫情预防具有重要的指导意义。

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