新华社联合国2月21日电 专访：坚信中国能够取得抗疫的最后胜利——访匈牙利外长彼得·西亚尔托

新华社记者王建刚

匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托20日在纽约联合国总部出席会议后接受新华社记者专访时表示，匈牙利非常敬重中国为抗疫付出的艰辛努力，并坚信中国能够取得抗疫的最后胜利。

西亚尔托说，我首先要向中国领导人、医护人员、社会机构的工作人员以及所有身处抗疫一线的中国人民表达我崇高的敬意。

西亚尔托说，我们非常敬重中国所付出的艰辛努力，匈牙利也是第一批向中国捐助疫情防控物资的国家之一。

在谈及中国抗疫举措时，他说：“中国医疗系统快速安排医护人员救治病人，令人印象深刻。”

西亚尔托说：“医生、护士以及所有在卫生保健部门的工作人员都承受着巨大压力，在这极为特殊的情况下，他们的表现更是令人钦佩。”

西亚尔托表示，中国为抗击新冠肺炎疫情所付出的一切努力必将取得成功，这也符合全球的利益。

在谈及中国开始有序推进复工复产时，西亚尔托认为，作为世界第二大经济体，“（中国）复工复产对世界意义重大”。

西亚尔托强调，中国是匈牙利在欧洲之外最重要的贸易伙伴，匈牙利与中国保持着非常好的关系。“对于我们与中国达成的共识，我们将一如既往，信守承诺。”

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