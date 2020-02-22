四大预算难题作梗　欧盟峰会“吵翻天”

欧洲联盟峰会20日和21日在比利时首都布鲁塞尔举行，就欧盟2021年至2027年财政预算寻求共识。围绕未来7年大约1万亿欧元预算，成员国领导人各执己见，不愿妥协。首日磋商持续至21日凌晨，仍不见共识曙光。

【混战不休】

本次峰会是英国正式“脱欧”后的首次欧盟国家领导人会议，火药味浓。按照美联社的说法，欧盟27个成员国在英国“脱欧”问题上展现出的团结已消失殆尽，取而代之的是围绕自身利益的争斗。

与会人士说，每个成员国领导人在圆桌会议上都拿出自己的方案，主张不同的优先议题。欧洲理事会主席夏尔·米歇尔不得不与各国领导人“单聊”，寻求弥合分歧，但到21日凌晨也未见突破性进展。

“存在不少担忧、优先议题和利益（分歧），”米歇尔说，“我非常清楚，找到妥协方案的最后步骤总是最难的部分。”

峰会会场外，不少农户沿街驾驶拖拉机，施压欧盟在预算中确保充足的农业补贴。

【四大难题】

《欧洲政治周报》报道，欧盟成员国的预算立场分歧严重，主要集中于四方面。

第一，预算规模多大？欧盟委员会建议最新财政预算总额占全体成员国国民总收入(GNI)的比例为1.1%。荷兰、奥地利、瑞典和丹麦等预算净出资国要求比例不高于1%。即便按照1%的比例，这些国家在英国“脱欧”后也要大幅增加出资。但希腊等东南欧净受益国希望比例进一步提高。

第二，“蛋糕”怎么分？欧盟预算主要围绕三大部分，即农业补贴、推动地区均衡发展的“团结基金”，以及促进研究、创新、移民、防务等新议题的预算。德国等净出资国对欧盟补贴依赖度低，主张削减对传统项目的财政支持，加大对气候政策等新议题的支持；东部欠发达成员国认为，削减“团结基金”将制约自身发展，扩大与发达成员国的差距；法国作为发达国家和农业大国处境尴尬，因自身财政困境而无力多出钱，同时不希望农业补贴削减太多。

第三，预算“返还”机制是否延续？根据现行规则，成员国就某项欧盟预算的受益程度若严重低于他国，可主张欧盟返还已缴纳的部分“会费”。英国“脱欧”后，法国等国希望终结“返还”机制，但荷兰、奥地利、德国等国坚决要求保留，避免成员国出资进一步失衡。

第四，预算是否绑定政治？部分西欧、北欧成员国希望借欧盟预算强化对成员国政治、法治状况的约束，一旦认定有违欧盟传统价值观，可切断相关预算支持。这一举措被视作针对波兰、匈牙利等对欧盟有政治抵触的成员国，在欧盟内部引起不小争论。（徐超）（新华社专特稿）

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