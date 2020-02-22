综合消息：同舟共济 守望相助——东盟及东盟国家各界表达对中国抗击疫情的坚定支持

新华社北京2月21日电 综合新华社驻外记者报道：中国-东盟关于新冠肺炎问题特别外长会20日在老挝万象举行。东盟及东盟国家各界人士表示，中国政府应对疫情措施全面、高效，相信中国有能力战胜疫情。此次特别外长会的召开显示东盟与中国在共抗疫情、强化医疗卫生合作方面的决心和诚意，体现双方同舟共济、守望相助。

东盟秘书长林玉辉表示，面对疫情，中国政府采取了有目共睹的强有力措施，东盟对此高度赞赏。中方就疫情进展向东盟进行了及时、充分的通报。疫情绝非中国一国之事，各方必须共同努力应对。2003年，东盟与中国联手开展并加强防治“非典”的合作，积累了很好的经验。面对此次疫情，东盟愿与中国加强政策和专业层面的沟通协调、共克时艰。

老挝外长沙伦赛表示，此次特别外长会取得巨大成功，与会方全面检视了共同的承诺与努力，规划了未来进一步防控疫情的方向，分享了各国在检测、研究病毒等方面的经验、教训和有效手段。会议的召开是东盟与中国患难与共、同舟共济的体现，展现了双方致力于协同防控疫情的决心与努力。相信在中国政府领导下，有着坚强意志的中国人民必能高效、彻底地战胜疫情。

马来西亚外长赛夫丁在出席特别外长会后对媒体表示，东盟各国与中国一直致力于就应对疫情分享信息、加强合作。东盟国家对中国战胜疫情充满信心，愿向中方提供力所能及的帮助。

越南外交部副发言人段克越表示，越方高度评价中国政府和人民为防控疫情所作努力，愿与中方就防控疫情展开密切合作并分享治疗经验。相信在中国政府领导下，在国际社会的合作和支持下，中国人民将早日渡过难关。

印度尼西亚常驻东盟代表阿德·萨尔沃诺表示，中国政府抗击疫情的有力举措不仅给中国，也给地区人民注入强大信心。印尼对中国政府团结带领全体人民早日战胜疫情坚信不疑，包括印尼在内的东盟国家将坚定地与中国站在一起，共同应对挑战。

印尼玛中大学校长沈牧平表示，中国在抗击疫情过程中展现出强大力量。中方及时向世界通报疫情信息，公开病毒研究数据，对其他国家的研究和防治工作提供了必不可少的帮助。

新加坡常驻东盟代表郭丽冰对中国政府采取的及时、高效应对措施表示高度赞赏，认为中国在短时间内测定新冠病毒基因序列并与国际社会分享，对各国开发诊断工具有重要意义，相信中方一定能取得抗疫胜利。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国政府在应对疫情过程中展现出对本国人民和国际社会高度负责的勇气和决心。中国与东盟及国际社会团结抗击疫情意义重大，各方相互配合、交流和分享信息非常重要。

柬埔寨卫生部国务秘书奥万丁表示，此次特别外长会的召开对东盟国家和中国交流新冠肺炎疫情最新状况、分享抗击病毒经验、讨论抗击病毒有效方法非常重要。这也为东盟国家提供了向中国学习控制疫情发展、检测病毒、治疗患者等方面最新经验的好机会。

缅甸卫生和体育部公共卫生司中央传染病防治局副局长钦钦季赞赏中国在抗击疫情时以人民利益为中心、第一时间同国际社会分享疫情相关信息，指出病毒没有国界，包括东盟国家在内的世界各国合作抗击疫情非常重要。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣认为，中国政府应对疫情措施果断、严格、迅速、全面，成效明显。中国和东盟在共同应对严峻挑战的关键时刻召开特别外长会，显示出中国和东盟在抗击疫情和加强医疗卫生合作方面的强大意愿和真诚态度。

文莱资深媒体人贝仁龙说，中国政府和人民为遏制疫情蔓延作出了巨大努力和牺牲，中国速度、中国规模、中国效率展现出中国的制度优势，为防控疫情赢得了宝贵时间，也为全球公共卫生安全作出了贡献。此次特别外长会的召开重要而及时，希望此次共抗疫情成为中国和东盟合作的又一典范。

泰国媒体《曼谷商报》在其网站报道说，东盟与中国素来有着亲密的伙伴关系，中国是东盟最大的贸易伙伴国。东盟注意到中国在抗击疫情方面采取了坚定而严格的措施，中方在整个应对过程和信息分享方面表现出高度透明以及高度责任感。（参与记者：章建华、杨柯、郑世波、梁辉、毛鹏飞、王丽丽、张东强、车宏亮、薛飞、林昊、王迪、黄硕、汪瑾）

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