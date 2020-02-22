原标题：对中国战“疫”，外国领导人这样说

新冠肺炎疫情发生以来，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争，这不仅是对本国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责，有效阻止了疫情在全球范围的蔓延，鲜明彰显了中国一贯秉持的人类命运共同体理念。

近期，在习近平总书记与有关国家领导人会见、应约通话时，他们均对中国采取全面有力措施防控疫情、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏和坚定支持。

中国的这场战“疫”，外国领导人怎么看？

德国总理默克尔

德方赞赏中方及时应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，保持公开透明，并积极开展国际合作。

德方愿向中方提供支持和协助。

——国家主席习近平1月22日应约同德国总理默克尔通电话

柬埔寨首相洪森

我临时决定在此特殊时候来华，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国政府和人民抗击疫情的大力支持。

在中国困难的时候，柬埔寨人民同中国人民坚定地站在一起，患难与共，共克时艰，是真正的“铁杆朋友”。

感谢中方为在华的柬埔寨公民生活和健康给予的关心和保障，我希望通过此访给他们增强信心。

面对疫情，有的国家采取了一些极端限制措施，这并不可取，比疫情更可怕的是恐慌本身。

——国家主席习近平2月5日在人民大会堂会见柬埔寨首相洪森

沙特国王萨勒曼

沙方高度赞赏中国政府为应对疫情采取的有力措施，相信中国一定会取得抗击疫情的胜利。

沙方高度重视同中国的全面战略伙伴关系，在任何情况下都将同中方坚定地站在一起。

在当前中国面临困难之际，沙方愿全力以赴，向中方抗击疫情提供支持和帮助。

——国家主席习近平2月6日晚应约同沙特国王萨勒曼通电话

美国总统特朗普

美国全力支持中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，愿派遣专家前往中国，并以其他各种方式向中方提供援助。

中方在极短时间内就建成专门的收治医院，令人印象深刻，这充分展示了中方出色的组织和应对能力。

相信在习近平主席领导下，中国人民毫无疑问一定能够取得抗击疫情的胜利。

美方对中国经济的发展抱有信心。美方将本着冷静态度看待和应对疫情，愿通过双边和世卫组织渠道同中方保持沟通合作。

——国家主席习近平2月7日上午应约同美国总统特朗普通电话

印尼总统佐科

值此中国抗击疫情的困难时刻，印尼作为中国的真诚伙伴，将始终坚定同中国人民站在一起，同中国人民共同努力尽快战胜疫情。

印尼已向中方提供了一批医疗防护用品，如果中方有需要，印尼已经准备好向中国继续提供必要协助。

印尼愿同中方共同努力，继续推进共建“一带一路”。相信经过这次疫情的考验，印尼同中国的友谊将进一步加深，两国关系将更上一层楼。

——国家主席习近平2月11日晚应约同印尼总统佐科通电话

卡塔尔埃米尔塔米姆

卡方高度赞赏中方采取的强有力措施，我完全相信，中方有能力、有把握尽快战胜疫情，克服眼前困难，祝中国取得成功。

中国人民是卡塔尔的好朋友，卡方将始终坚定同中国人民站在一起。卡方将严格遵从世卫组织建议，我将指示卡塔尔卫生机构同中方加强交流合作。

如果中方有任何需要，卡方时刻准备继续为中方提供帮助。

——国家主席习近平2月11日晚应约同卡塔尔埃米尔塔米姆通电话

马来西亚总理马哈蒂尔

马方赞赏中方为应对疫情作出的巨大努力和取得的积极进展，认为这是中方作为负责任大国为维护世界公共安全作出的贡献。

作为中国的真诚朋友，马方已经向中方提供了一批医疗物资，并愿继续为中方提供帮助。东盟国家愿同中方就疫情防控开展合作。

马方相信，在习近平主席指挥领导下，中国人民一定能够战胜疫情，中国发展一定能够恢复正常。

——国家主席习近平2月13日晚应约同马来西亚总理马哈蒂尔通电话

英国首相约翰逊

对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示慰问，对中国采取全面有力措施防控疫情、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏。

英方对中方在抗击疫情中表现出的速度和效率表示钦佩，愿继续向中方提供支持和帮助。

相信在习近平主席领导下，中国人民一定能够取得抗击疫情胜利，并将疫情对中国经济社会发展的影响降到最低。

——国家主席习近平2月18日下午应约同英国首相约翰逊通电话

法国总统马克龙

再次对中国政府和中国人民团结一心抗击疫情表达声援，对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。

法方已经向中方提供了一批医疗物资援助，愿继续提供帮助。法国尊重世卫组织就应对疫情提出的专业意见，对疫情作出的反应总体客观，目前法国驻武汉总领馆仍在运行。

法方愿同中方一起抗击疫情，并以此为契机加强卫生合作。

——国家主席习近平2月18日下午应约同法国总统马克龙通电话

韩国总统文在寅

韩方积极评价中方为应对疫情所作巨大努力，相信在习近平主席坚强领导下，中国人民团结一心，一定能够早日取得疫情防控阻击战的胜利。

韩中是近邻，中国的困难就是韩国的困难。韩方将坚定同中方站在一起，愿继续为中方抗击疫情提供援助，同中方开展防疫合作，并以此为契机加强双方卫生健康领域合作。

——国家主席习近平2月20日应约同韩国总统文在寅通电话

巴基斯坦总理伊姆兰·汗

由于中方的有效防控，疫情并未在世界蔓延。整个世界都感谢并赞赏中方应对疫情的努力和成效，没有任何国家可以做得比中国更好。

巴方感谢中方为巴方在华公民提供的周到照顾和帮助，愿继续为中方抗击疫情提供帮助。

巴方坚信，中方一定能够战胜疫情。无论遇到什么情况，全体巴基斯坦人民都坚定不移与情同手足的中国人民站在一起。

——国家主席习近平2月20日应约同巴基斯坦总理伊姆兰·汗通电话

策划：韩辰 李丹华

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(责编：李枫、岳弘彬)