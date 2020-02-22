原标题：14岁日本女孩小美的大爱

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“相信中国朋友们一定能克服困难，尽快战胜疫情”

14岁日本女孩小美的大爱

光明日报驻东京记者 张冠楠

2月初的东京寒风瑟瑟，在“东京灯会满月节2020”的会场中，一个日本女孩身穿中国旗袍，怀抱捐款箱从早到晚拼命向路人深深鞠躬，号召日本民众为武汉抗击新冠肺炎疫情捐款。女孩的故事很快引发了中国网友的热烈讨论，大家称赞她“最美日本女孩”。还有网友写下“旗袍女孩你真美！谢谢你的善良”“爱不分国界”“欢迎疫情结束后来中国玩”等留言。

图为2月8日，在日本东京池袋，旗袍女孩小美在“东京灯会满月节”现场为武汉募捐。新华社发

据了解，这名女孩叫小美（化名），今年14岁，是一名初二的学生。由于她的母亲曾在中国学习工作过，小美从小就接触中国文化，对中国有着很深的感情。新冠肺炎疫情发生后，小美和她的母亲持续关注着中国、关注着武汉。听说有为武汉募捐的机会，小美第一时间报名来当志愿者。红色的旗袍、稚嫩却认真的面庞、近90度的深鞠躬和一个写着“中国武汉加油”的捐款箱，感动了无数人。

在募捐过程中，有很多日本人为小美加油，为武汉加油，为中国加油。小美听妈妈说武汉的樱花特别漂亮，等疫情过后她也很想去看看。因为曾经跟妈妈在中国生活过，她说印象里的中国很美，中国朋友们也很友好。小美和妈妈一样，与中国有着许多联系，拥有许多中国朋友。她的朋友们时常给她寄来好吃的零食，在她生病时也对她十分关心。新冠肺炎疫情发生后小美感到很揪心，对于从中国朋友们身上感受到的善意，她想现在正是回报的时候，真的希望能为大家做点什么。所以，她不顾天气寒冷，手捧捐款箱一直在呼吁大家献爱心，体现着日中友好的应有之义。

13日，小美带着募捐得来的50余万日元（约合人民币3.2万元）跟随自己的母亲，还有“东京灯会满月节”实行委员长尾崎隆信等人一起来到中国驻日本使馆，希望将善款转交中国国内，为抗击疫情尽一份心力。迎接她们到来的是中国驻日本大使孔铉佑，他送给小美一个可爱的熊猫玩偶，小姑娘的一句“好可爱啊”逗笑了在场的每个人。尾崎隆信说，起初就今年是否如期举行“满月节”曾有过一番讨论，但最后大家一致认为现在是中国最需要支持和帮助的时候。“作为好朋友我们理应有所行动，因此我们在会场中特别设置了一个‘支持武汉抗击疫情’的展位。”

孔铉佑说：“我要向大家以及每位关心、支持和帮助中国人民抗击新冠肺炎疫情的日本朋友表示衷心感谢，你们的一举一动令我和同事们以及大江南北的中国人感动。”现在，中国人民还在与新冠肺炎疫情做着英勇斗争，随着检测手段、治疗方案逐步完善，新建改建医疗设施迅速启用，驰援湖北医护人员不断增多，对口援助机制稳步展开，以及配套制度陆续制定落实，中国在应对疫情方面取得积极进展。国际社会给予我们大力支持和帮助，日本更是在自身面临疫情防控压力的情况下，从官方到社会各界向中方雪中送炭，体现出守望相助的邻里之道。他对小美说：“看到你和几位年轻人在寒风中为武汉募捐，我感受到一种强烈的社会责任感，也看到了中日友好的世代传承。只要我们携起手来，一定能够打赢这场疫情阻击战。到那时，欢迎大家来中国，到湖北，到武汉，登黄鹤楼、游东湖、吃热干面。”

随后，小美一行将饱含友情的善款转交给孔铉佑，孔大使则将一本亲笔题写“相知无远近，万里尚为邻”的《中国世界遗产影像志》赠送小美。这时，现场的人们一起喊道：“武汉加油！”

（光明日报东京2月21日电）

《光明日报》（ 2020年02月22日 08版）

(责编：李枫、岳弘彬)