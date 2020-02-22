跨国情谊暖了中国人的心窝子（环球热点）

图为一名日本女孩在东京池袋元宵灯会上，为武汉募捐。

（来源：环球网）

新冠肺炎疫情发生以来，许多外国民众让中国人民时常心中暖意融融：他们为中国捐钱捐物，往往数量不多却情义千金；他们用刚刚学会的中文给武汉、给中国加油鼓劲，发音生涩却让人动容；他们面对因为疫情产生的歧视、污名化和过度反应，呼唤良知与正义，抵制偏见与不公，传递信心与力量，毫不吝啬地给予中国人民道义上的声援和精神上的支持。

虽然他们当中的绝大多数人与中国相距万里，甚至从未到过中国，可是这份跨国情谊让他们的心与14亿多中国人民的心亲密无间。

跨越山海相援

2月13日，日本东京，一名身穿旗袍的女孩来到中国驻日本大使馆，送上她和朋友为武汉募集的50余万日元善款。不久之前，这名年仅14岁的日本女孩在东京池袋元宵灯会上，顶着寒风，手捧写有“武汉加油”的募捐箱，向每一位支持武汉的行人深深鞠躬。

大洋彼岸的美国，一对老夫妇走进家附近的邮局，将花费2000美元购买的口罩与防护服装进邮包，并在收件地址上郑重地写下“中国武汉”。他们说，在中国，没有什么亲友，这笔捐赠只是希望能够帮助到一些陌生却勇敢的武汉人。

在遥远的拉美大陆，多个国家的孩子拿起画笔，将对中国的祝福倾泻于斑斓色彩之中。有的画下一颗大大的红心，并在心尖处写上“中国，你能行”；有的画了4名不同肤色的孩子手拉着手并排而立，上方写着“团结一致抗击新冠肺炎”；有的将五星红旗与自己国家的国旗画在一起，紧紧相依。

在非洲，连日来，许多国家的民众帮着当地华侨华人一起采购防疫物资、装运打包寄往中国。机场里，他们的忙碌身影随处可见；埃塞俄比亚、马达加斯加、加纳等多国青年学子用中文高喊“中国加油”的视频，更让中国人民感受到非洲兄弟的友情。

疫情发生以来，这样令人感动的故事几乎每天都在世界各国上演。在多国政府及国际组织向中国伸出援手的同时，无数普通的外国民众也用简单的话语、质朴的行动，尽己所能地传递他们对中国的关心与问候。捐赠抗疫一线急需的医疗物资，送上发自肺腑的鼓励与祝福，这些温暖人心的言行背后，是人与人之间最本真的善与爱。

中国外交部发言人华春莹近日在回答记者提问时说，在当前抗击疫情的艰难时刻，我们对其他国家人民给予中国的同情、理解和支持表示衷心感谢，铭记在心。病毒无情人有情。疫情是一时的，友情是长久的。

感动近在身边

还有不少感动近在身边。

最近，生活在武汉的伊朗小伙希那·卡拉米十分忙碌。每天，他不是在咖啡厅制作咖啡，就是在去医院送咖啡的路上。疫情发生之后，卡拉米选择留在武汉。他希望，能为这座结缘两年的城市做点什么。

与同在咖啡厅工作的朋友商量后，卡拉米决定为奋斗在抗疫一线的医护人员制作并赠送咖啡。至今，他们已送出8000多杯咖啡。大部分时间，为了避免被传染，他们会和医护人员保持距离，也说不上几句话。但每次医护人员向他们颔首致谢时，卡拉米会觉得，那是他最开心的时刻。

卡拉米还做了一个决定：等疫情结束，他不仅要和武汉人民一起庆祝胜利，还要长久地留在这里生活。“因为，经历了这一切，我觉得我比任何时候都要更爱这座城市了。”

在武汉以及许多其他的中国城市，像卡拉米这样与中国人民共同抗击病毒、携手应对疫情的外国友人数不胜数。过去，他们或为中国的风土人情所吸引，或是青睐中国的发展机遇，选择来华生活、工作。如今，他们用一份坚守表达对“第二故乡”的深情厚谊。

在江西南昌，非洲贝宁留学生莱东翰第一时间交上一份“请战书”，希望能学习白求恩精神，为他曾经实习过的进贤人民医院“冲锋”，为守护中国人民的健康贡献一份力量。

在浙江临安，跟随中国妻子回乡过年的意大利人卢卡，看到防疫检查点的工作人员连轴忙碌，深受感动。在征得同意后，他也戴上红袖章，成为防疫执勤一线的一名“守护人”。

在辽宁沈阳，定居中国多年的美国作家马意骏，亲身感受了中国抗击疫情的行动力。面对恶意诋毁中国的声音，他用手中的笔，写眼见的事实，为中国正名：“全世界都应该为中国人发动的这场史无前例、声势浩大、全国性的疫情阻击战而鼓掌。”

这些来自外国友人的善意帮助和支持，宛如点点星光，闪耀在广袤的中国大地。

加油声势如潮

在互联网上，更多的祝福、支持与鼓励，如涓涓细水汇成爱潮，跨越时空界限，源源不断涌向中国。

疫情发生不久，中国驻日本大使馆的社交媒体账户评论区便多了许多暖心留言。日本网友不约而同地聚拢过来，为一衣带水的近邻送来问候。有人说：“真心希望中国人民能渡过这个难关。”有人说：“如果日本能帮上什么忙，尽管提出来。”更多人说：“武汉加油！中国加油！”

“武汉加油！中国加油！”这已成为当下全球互联网上的热词。世界各国的网民用不同的语言，留下一份相同的祝福。印度网友充满信心地说：“相信中国政府的效率和能力，具有战斗精神的中国人民令人敬佩。”美国网友为中国点赞：“中国对新冠肺炎疫情发起的这场‘战争’，不仅是为了自己，也对世界有重大贡献。”尼日利亚网友给中国鼓劲：“在当下非常时期，整个世界都坚定地站在中国身后，支持中国。”

还有许多年轻网友上传用心录制的视频，说中国话，唱中文歌，在中国因为疫情遭遇无理歧视时，发出他们的有力声援。

一群英国小学生用中文演唱歌曲《让世界充满爱》，稚嫩童声饱含暖意，让无数中国网友感动落泪。一名德国小伙和他的同伴联手录制多段视频，理性而客观地分析中国为防止疫情蔓延作出的巨大努力，并发出“我们都是中国”的口号，呼吁全球各地的人们共同抗击疫情。意大利那不勒斯市的青年人发起了“拥抱中国人”的快闪活动，吸引许多民众参与其中，共同抵制歧视……

这些视频在全球各大社交媒体平台被浏览、被转发、被点赞，并激发更多来自世界各国的爱心，给正在与疫情战斗的中国人民注入满满的信心与力量。

相知无远近、万里尚为邻。如中国外交部发言人所言，我们坚信，真善终将克服隔膜，关爱终将战胜恐慌，在世界人民的理解支持之下，中国人民一定能够取得抗击疫情的最终胜利。让我们一起加油！

(责编：岳弘彬)