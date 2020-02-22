抗击新冠肺炎疫情，海外华侨华人也积极投身到这场没有硝烟的战争，以不同方式提供帮助和支持。

67岁的巴西华侨孙特英近来一直在巴西多个城市奔波，协调购买和运送医疗物资。得知国内发生疫情后，她第一时间建立微信群，号召里约热内卢华侨华人献计献策，大家纷纷伸出援手，表示“我们的根在中国”。得知购买和运送的是医疗防疫物资，大家都尽全力提供帮助，巴西机场工作人员主动表示“加班也要为你们处理好”。孙特英说：“中国是我们最坚强的后盾。广大华侨华人虽然生活在国外，但永远心系祖（籍）国。我们相信，中国必将战胜疫情！”

为确保援助物资及时到位，旅比华人专业人士协会会长徐志安经常忙碌到凌晨。“无论多困难，也要尽最大努力，以最快的速度把物资送到中国。”为了筹集物资，确保产品质量，节约通关时间，徐志安有时一天要接打近百个电话。他表示，疫情暴发后，比利时华侨华人每时每刻都挂念着中国，只要能让医护人员得到更好的保障，大家再辛苦也是值得的。“面对困难时，中华民族的团结和坚毅让我们深受鼓舞和感动，中国政府出台了一系列有力防控举措，相信大家齐心协力，一定能尽快战胜疫情。”

得知俄罗斯中国总商会募捐的消息后，喀山华商钟祥龙连夜筹集物资，开车12个小时，将一批口罩送到莫斯科。由于担心影响别人休息，他在莫斯科寒冷的冬夜从凌晨3时一直等到天亮，才联系总商会的志愿者接收。年过八旬的美国洛杉矶侨社负责人张素久发动当地华侨华人积极捐助医用物资。她说：“中国正在全力抗击新冠肺炎疫情，海外华侨华人应当有力出力。”在泰国，有老华侨捐款却坚持不留下姓名。

华侨华人对中国战胜疫情充满信心。澳大利亚广西联谊会会长蒋德仁说，面对疫情，中华儿女展现出了足够的勇气和必胜的自信。南非华人警民合作中心主任李新铸说，在祖（籍）国遇到困难的时候，海外华侨华人都在以实际行动提供支持，大家相信中国政府和人民一定能打赢这场疫情防控阻击战！

（本报北京、里约热内卢、布鲁塞尔、曼谷、莫斯科、洛杉矶、堪培拉、约翰内斯堡2月21日电 记者曲颂、李晓骁、张远南、郑彬、丁子、张光政、王如君、陈效卫、万宇）

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

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