“我们对中国人民战胜疫情充满信心”（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国政府高度重视，举全国之力，团结一心，采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力，疫情形势出现积极变化。外国媒体高度评价中国抗击疫情的强大决心和执行力，相信中国一定能够打赢疫情防控阻击战，并把疫情影响降到最低，努力实现既定的经济社会发展目标。

“人们终将回到美丽的东湖畔，徜徉在长江边”

当前，中国抗击新冠肺炎疫情正处于关键时期。疫情形势的变化也牵动着国际友人的心，许多正在或曾在中国生活的外国友人纷纷通过撰写文章或接受采访，表达对中国抗击疫情的坚定支持。

西尔维亚·施罗德是爱尔兰都柏林城市大学的德国籍教师，2017年曾在武汉大学任教。日前，她在《爱尔兰时报》发表署名文章，盛赞武汉人民众志成城，在抗击疫情过程中表现出自我牺牲精神和坚定信心。

“在过去的数周中，我所看到的武汉是一个面对逆境众志成城、决心战胜重大危机的城市，我看到了武汉人民万众一心、自我牺牲的精神，我看到了他们控制疫情的坚定决心，也看到了他们对尽快恢复正常生活的期盼。”施罗德说：“坚强的武汉人民一定能战胜这场突如其来的危机，人们终将回到美丽的东湖畔，徜徉在长江边。”她表示，待一切恢复正常后，将继续向家人和爱尔兰朋友讲述武汉的故事，告诉人们这座她深爱的城市的热情好客和这座城市人民的坚强。

南太平洋岛国萨摩亚有数十名学生在中国留学。近日，《萨摩亚观察家报》刊登了对该国在天津大学攻读工商管理学士学位的图阿劳勒雷的采访。“据我所知，所有在华萨摩亚学生都安全健康，未感染新冠病毒。中国政府给予我们充分的照顾。”图阿劳勒雷说，校方每天向学生供应三餐和小吃，还为学生提供电子体温计，他每天3次测量并记录体温。医生会定期检查，清洁工经常会对房间进行消毒。“在萨摩亚的家人和朋友都牵挂着身处中国的我们。请放心，我们都很好，我们终将克服这一困难。”图阿劳勒雷说。

“愿意和你们并肩抗击疫情，坚信中国将打赢这场疫情防控阻击战”

中国为抗击疫情付出巨大努力，中国人民体现出顽强意志，国际社会有目共睹。许多国际友好人士深受感动，纷纷声援中国政府和人民抗击疫情，表达对中国战胜疫情的坚定信心。

意大利环境、国土与海洋部前部长科拉多·克里尼在本国媒体撰文指出：“我们愿与中国在一起。2003年，意大利担任欧盟轮值主席国。当时非典疫情正在中国肆虐。我们飞抵北京，将意大利和欧洲对中国的慰问和支持带给中国人民。即便在那个艰难时刻，意大利以及欧洲与中国的合作也没有停止。”

意大利前驻华大使白达宁在意大利《宣言报》撰文说，中国在抗击新冠肺炎疫情中，展现出了公开透明和对国际社会负责任的态度，国际社会赞赏中国作出的努力。“在当前经济全球化大背景下，所有国家和人民都是息息相关的命运共同体，意大利乃至全球都与中国休戚与共。”

《西澳大利亚人报》日前发表由澳大利亚第三大铁矿石企业福特斯克金属集团总裁安德鲁·福雷斯特和首席执行官伊丽莎白·盖恩斯共同撰写的署名文章。他们在这篇题为《让我们对中国表示支持》的文章中说，面对疫情，中国坚定保障本国人民和全球民众健康，采取了强有力的防控措施。“我们感谢中国作出的贡献，并随时准备提供支援，这符合澳中两国人民的利益。”他们表示，中国需要国际社会的理解与支持。“我们相信，中国人民凭借数千年来一次次展现出的坚忍不拔精神，一定能战胜疫情。我们都是平凡又独特的人，彼此依靠。现在是时候真正表明我们站在一起了。”

阿尔巴尼亚—中国文化协会会长斯巴修撰文表示，愿中国人民早日战胜疫情，相信中国为防止疫情蔓延采取的措施一定会成功。“阿尔巴尼亚人民同中国人民站在一起，愿意和你们并肩抗击疫情，坚信中国将打赢这场疫情防控阻击战。向战斗在一线的医护人员致敬！”

“中国努力控制疫情，这是其他国家病例不多的关键因素”

面对突如其来的疫情，中国政府迅速展开行动，为全球防控疫情争取了宝贵的时间窗口，得到国际舆论普遍称赞。

英国《泰晤士报》网站在报道中引用牛津大学全球健康研究教授、全球健康网络负责人特鲁迪·朗的话说：“中国努力控制疫情，这是其他国家病例不多的关键因素。全球正在付出巨大努力了解新冠病毒的科学原理，中国的努力至关重要。我们了解的许多情况都来自中国的数据共享。”

意大利共产党网站刊文向与新冠肺炎疫情作斗争的中国人民表示声援。文章高度赞赏中方为遏制疫情蔓延采取的措施，以及为尽早解除疫情、恢复秩序所作努力。“我们对中国人民战胜疫情充满信心。”

尼日利亚《领导者报》日前发表社论，高度评价中国全力防控疫情，表示坚定支持中国政府和人民抗击疫情，呼吁尼日利亚政府积极学习中国经验，有效应对拉沙热等传染病。社论表示，相信中国政府和人民必将取得抗击疫情的胜利。

（本报北京、堪培拉、罗马、莫斯科、阿布贾2月21日电 记者李锋、陈效卫、韩硕、张晓东、姜宣）

《 人民日报 》（ 2020年02月22日 03 版）

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