定制返程专列 接千名员工回家

2月20日，两趟“赶超图强复工专列”云南昆明G1376次列车、贵州贵阳G1374次高铁列车，共搭载着987名云南和贵州籍的新婺城人，穿越云贵高原的重重薄雾，驰骋向东，奔赴金华。

这是婺城区定制的金华市首列千人复工返程专列。在全力抗击疫情的同时，为了满足企业安全有序复工的用工需求，同时降低返程运输的疫情风险，婺城深入做好“有序复工、送工补缺、企业防疫、信心提振”保障，积极稳妥、全力全速推动企业复工复产。

2月17日，婺城区工作小组前往疫情相对平稳、来婺城就业人员集中的云南、贵州、四川3个省份，申请复工人员定制专列。在三地的有力对接下，云南和贵州两趟专列率先开出。20日晚上21时16分，云南昆明南G1376次列车驶入金华站，停靠在了站台。“17年来，第一次离开婺城这么久，终于回家了。”云南籍侯跃浩走出站台，难掩心中的激动。他说，在婺城生活了17年，还养育了一双儿女，对婺城的感情，已深深在心里扎了根。这次回来，除了同在万里扬上班的妻子、弟弟和弟媳，他还带上了两个老乡。“今年，最令我想不到的是，专人专列免费接我们回来，还有一路周到体贴的服务。”侯跃浩坦言，这让他们这些新婺城人非常感动！

“欢迎你们回来，祝福你们安康。”站在欢迎队伍中迎接的婺城区主要领导，向所有返回婺城的复工人员送上了真诚的问候，还为大家送上了暖心“见面礼”——一封家书和象征平安的苹果、口罩等。近千名复工人员在工作人员的引导下分批有序地排队经过红外体温检验后出站，乘坐安排好的大巴，前往各自企业回到岗位准备复工。从贵州返程的孙德林高兴地说：“明天就能返岗上班了，真好!”

据了解，截至2月20日，婺城已备案开工企业1014家，其中规上企业开工率达100%。

(责编：李婷(实习生)、常红)