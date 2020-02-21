中国驻珀斯总领馆举行新冠肺炎疫情防控介绍会

人民网堪培拉2月21日电（记者陈效卫）2月20日，中国驻珀斯总领事董志华在官邸举行新冠肺炎疫情防控情况介绍会。西澳州旅游部长帕帕利亚出席并致辞，中华会馆会长陈挺等西澳侨领、中国总商会珀斯分会会长孙晓轩、澳中工商业委员会西澳分会首席执行官林素音、西澳工商会首席执行官罗德威尔及能矿、旅游、教育等各界代表和当地媒体共80余人参加。与会代表同声支持中国抗疫，期待澳早日解除旅行禁令。

董志华感谢西澳州政府和各界人士对中国抗击新冠肺炎疫情的关心和支持，介绍中国举国抗击疫情巨大努力和最新进展，以生动事实和数字展现中国速度、中国力量和中国精神。董志华强调，有中国共产党坚强领导，有中国特色社会主义制度巨大优势,有海外侨胞和国际社会大力支持，中国人民团结一心,众志成城,一定能早日战胜疫情；同时，中国果断采取有力防控措施，积极开展国际合作，延缓境外疫情传播速度，为国际公共卫生事业作出巨大贡献。

董志华表示，疫情确实对中国经济暂时造成一定影响，但不会也不可能压垮中国经济。随着疫情防控取得积极成效,各地开工复工有序推进，中国经济强大韧性、潜力和活力将充分显现。中国经济长期向好发展的趋势没有也不会改变。

董志华指出，世界卫生组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令。澳政府出台全面限制中国公民入境措施，造成10万中国留学生无法如期返校，澳旅游、教育等产业及双方正常经贸往来受到严重冲击。希望澳方尊重世界卫生组织专业权威建议，以科学、理性态度采取防控措施。连日来西澳州各界以实际行动对中国表达同情和支持，为中澳双边关系注入正能量。希望州政府及各界人士继续向联邦政府施加影响，推动尽快取消旅行禁令，避免对双方合作造成长期负面影响。

帕帕利亚代表州长麦高文向中国人民表示关心和支持，强调西澳州是澳主要贸易州，中国是澳大利亚和西澳州最大贸易伙伴，中西澳经贸合作和人文往来密切。10.5万本地华人是西澳州与中国联系纽带，都期待疫情能尽快结束。疫情爆发前，他本人曾赴上海宣介西澳州，并乘首航航班返回珀斯参加东航上海-珀斯直航试运行开通庆典。西澳州政府和西澳州旅游委员会将在疫情结束后，尽快推动中西澳恢复直航。

西澳中华会馆、中国总商会珀斯分会、澳中工商业委员会西澳分会、西澳工商会代表表示，2020年伊始对中澳两国而言都异常艰难，澳刚经历山火，中国正抗击疫情。中西澳经贸关系紧密，西澳各界高度关注疫情，并积极向中国捐款捐物。希望两国人民携手共克时艰，双方人员往来尽快恢复，双边经贸合作持续发展。

必和必拓、力拓、福特斯克金属集团介绍向中国捐赠医疗物资和款项情况，强调中国经济具有强大韧性，西澳能矿企业致力于长期保持对华战略合作，对未来铁矿石对华出口依然充满信心。中信泰富介绍公司抗击疫情具体举措，并表示尽管受澳旅行禁令影响造成部分员工不能返岗，但公司仍将努力确保经营不受影响。

西澳旅游局、珀斯机场、罗特内斯特岛（俗称“老鼠岛”）、吉龙腾渔民合作社、华人旅行社和中餐馆代表表示，去年有7.2万中国游客到访西澳州，为西澳州经济作出重要贡献。2020年初东航开通上海至珀斯直航试运行，西澳旅游业拥有良好开局，但受疫情和澳旅行禁令影响，西澳岩龙虾出口暂停，中西澳直航航班取消，中国游客大幅锐减，中餐馆经营惨淡。西澳旅游业希望尽快撤销旅行禁令，并随时准备欢迎到访中国游客。

科廷大学校方代表和西澳大学学生代表表示，国际学生对西澳州多元文化非常重要，中国留学生学成归国后，可以成为澳对华文化交流名片。受澳入境限制措施影响，很多中国留学生无法返校或面临签证到期等问题，呼吁澳政府取消旅行禁令，并澄清有关签证政策。

活动伊始播出视频，西澳州州长麦高文、工商界、侨界和民间友好人士代表纷纷出镜，表达对中国和中国人民抗击疫情的支持，引起现场热烈反响。参会嘉宾纷纷表示对中国战胜疫情充满信心，希望澳政府尽快取消旅行禁令，期待未来中西澳各领域合作取得新进展。

澳广播公司（ABC）西澳频道、《西澳人报》《商业新闻》西澳网媒及《澳大利亚时报》《东方邮报》等华文媒体出席介绍会，FM90.5在脸书上现场全程直播。

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