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措施果断、形势向好 国际社会点赞中国战“疫”行动

2020年02月21日18:04  来源：中国新闻网
 

　　中新网2月21日电 当前，抗击新冠肺炎疫情的“阻击战”仍在继续，国际社会也持续关注中国疫情防控进展。对于中国强有力的防控措施、以及帮助企业复工复产的政策，国际主流媒体予以重点报道。近期，多国标志性建筑物还特别点亮“中国红”，为中国加油。

　　2月20日，山西省太原市，在中通快递山西转运中心，员工戴着口罩分拣包裹。在抗击新冠肺炎疫情期间，中通快递山西省管理中心在做好疫情防控消杀的情况下，鼓励员工分批返岗复工，保障生产资料和生活用品有效供给。截至目前，该公司的员工复工率达到90%。中新社记者 韦亮 摄

　　“中国在短时间内取得巨大进步”

　　近日来，中国疫情发展持续出现向好趋势，防控效果逐渐显现。法新社、英国广播公司、半岛电视台等主流媒体迅速报道了这些疫情积极信号。

　　2月19日，中国新冠肺炎疫情的新增确诊病例数出现明显下降，对此，法新社20日发文称，这是一个月来中国新增确诊病例最大的降幅，希望疫情发展已到达“顶峰”。

　　路透社19日援引境外流行病学专家的话称，新增病例减少的报道令人鼓舞。世界卫生组织区域紧急事务主任理查德 布伦南也于19日表示，中国在“短时间内取得巨大进步”，但他同时提醒说，目前还不能掉以轻心。

　　虽然疫情数据持续向好，但是，全国各地的严格的防控措施丝毫未有松动。2月18日，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔 瑞安对中国当前的防疫工作表达了高度赞赏：“中国正在成功扑灭一场大火，同时避免火苗在其他地方燃起。”

　　针对有人质疑一些措施是否过度，瑞安表示：“这些措施无论对于中国的公共卫生，还是世界人民，都非常重要，中国应对疫情所采取的战术战略是正确的。”

　　点赞复工防控举措和线上办公模式

　　在积极战“疫”的同时，全国各地都在有条不紊的启动复工模式，社交媒体平台上也出现了诸如“第一次看到堵车会开心”的声音，有网友称“以后再也不抱怨堵车了，因为那才是繁华大道”。

　　复工复产的同时，中国各地应对复工潮所采取的防控举措，也被国际媒体重点关注。

　　资料图：复工后的上海地铁1号线车厢 高志苗 摄

　　《纽约时报》18日报道指出，为防止疫情扩散，中国加强对工作场所的监督，同时要求企业为工人提供口罩，定时记录体温。

　　英国《金融时报》18日的报道提到，中国许多地方政府出台规定，要求从外地返工者居家隔离，有的公司还颇为人性化地为返工员工分配了个人宿舍，以进行自我隔离。

　　美国有线电视新闻网(CNN)则关注到了中国企业在疫情之下的新型工作模式。报道指出，在华为的办公大楼和停车场，都设置了体温检测装置，口罩和洗手液更是遍布整个公司园区。

　　CNN还注意到，包括阿里巴巴、腾讯和滴滴在内的多家中国公司，都密切关注疫情发展，开启了员工居家办公的新模式，是疫情之下的可取之选。

　　而远程办公软件在国内的走红也受到外媒关注。美国哥伦比亚广播公司(CBS)指出，超2亿用户使用在线办公软件“钉钉”。美联社援引大众汽车乘用车品牌中国市场销售部负责人迈克尔 迈耶的话称，“在这一点上，中国可能是做得最好的国家之一。”“人们愿意使用这种工具，在欧洲很难做到这一点。”

　　“中国的举措为世界争取了时间”

　　中国在此次疫情中迅速及时的反应，被外媒称赞“为抗疫提供了宝贵的窗口期”。

　　世卫组织总干事谭德塞称，“中国采取的措施，延缓了疫情向世界其他地区蔓延，为世界争取了时间。”

　　《今日美国》报道称，疫情发展初期，中国政府紧急采取交通管控和人员隔离，以控制疫情大规模发酵。此外，中国一直同世卫组织密切沟通配合，提供相关信息。

　　资料图：世卫组织总干事谭德塞。

　　谭德塞还在近日举行的记者会上举例，一位曾访问德国的中国女士，返回上海后病毒检测呈阳性，中方立即通知德国政府注意防范，才使得疫情在德国得到控制。

　　另外，中国也积极分享研究成果和数据信息等。国际权威医学期刊《柳叶刀》18日刊文称，全球20多名医学专家对中国疫情防控工作表示认可。

　　文章指出，中国方面高效、迅速地鉴别出病原体，采取重大措施来降低疫情的影响，透明地与全球卫生界分享相关信息和成果，种种作为值得称道。

　　全球多国建筑物点亮“中国红”

　　近日，澳大利亚、日本、伊朗、阿联酋、以色列等多国纷纷在其地标性建筑物上点亮“中国红”，为中国的疫情防控工作鼓劲加油。

　　2月20日，澳大利亚维多利亚州发起名为“休戚与共”的活动，该州市政厅、美术馆、火车站等多项地标将于21日以红黄色元素点亮。维州多元文化事务厅长维恩称，“每一位华人社区的成员，请记得，我们和你们同在。”

　　2月18日，日本东京塔点亮“中国红”，知名音乐家大谷康子用来自湖北的编钟伴奏演奏钢琴曲《爱之歌》，松山芭蕾舞团现场表演舞蹈，他们还高喊“武汉加油”。

　　当地时间2月18日，东京塔点亮中国红，为中日两国携手抗击疫情加油打气。中新社记者 吕少威 摄

　　同日，伊朗德黑兰标志性建筑自由塔上演灯光秀，中国国旗和伊朗国旗相互映衬，还出现了无数个点亮的爱心。中国驻伊朗大使馆网站称，这些爱心逐渐汇聚，代表着来自四面八方的支持和声援。

　　几日前，以色列特拉维夫市政大厅也披起了“红衣”，有民众手持中国和以色列两国国旗，也有人举着横幅，上面用中文和希伯来语写着“中国加油”。此外，一些市民还穿上带有中国国旗和爱心图案的白色T恤，为中国加油。

　　在阿联酋，阿布扎比及迪拜的多个地标性建筑都亮起了“中国红”，还有特别设计的“武汉加油”图标，并配上“阿联酋爱中国”样式的图案。阿联酋驻华使馆微博发文称，“没有什么华丽的词藻，这样的时刻我们一起携手面对！加油！”(完)

(责编：杨光宇、曹昆)
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