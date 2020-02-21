原标题：世卫组织：两种新冠肺炎疗法3周内获得临床试验初步结果

新华社日内瓦2月20日电（记者刘曲）世界卫生组织20日说，两种新冠肺炎疗法正在开展临床试验，预计3周内获得初步结果。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，根据世卫组织先前确定的新冠肺炎治疗方案研发计划，目前正在重点开展两种疗法的临床试验，其中一种疗法联合使用抗艾滋病病毒药物洛匹那韦和利托那韦，另一种疗法使用抗病毒药物瑞德西韦。“我们预计在3周内会获得初步结果”。

2月20日，在瑞士日内瓦，世界卫生组织总干事谭德塞（左一）出席例行记者会。新华社记者 陈俊侠 摄

洛匹那韦和利托那韦通常联合使用，是治疗艾滋病的常用药物。据2004年发表的一项研究，洛匹那韦和利托那韦联合使用对非典型性肺炎患者具有“实质性的临床益处”。中国临床试验注册中心网站信息显示，洛匹那韦与利托那韦联合使用的临床试验已在中国武汉等地的医院展开。

瑞德西韦是美国吉利德科技公司正在研发的一款药物，主要用于治疗埃博拉出血热和中东呼吸综合征等疾病，尚未在全球任何国家获批上市。武汉多家医院已于本月初开始该药物的临床试验，试验预计持续到4月底。

谭德塞还在记者会上说，世卫组织国际专家组成员正与中国同行合作，就新冠病毒相关问题在中国开展实地调查研究，寻找一些目前尚不了解问题的答案，包括病毒的传播能力和中国所采取措施的作用等。

他介绍说，国际专家组成员来自新加坡国立大学、日本国立感染症研究所、韩国首尔大学医学院、尼日利亚疾病控制中心、美国疾病控制和预防中心、美国国家卫生研究院、俄罗斯圣彼得堡巴斯德研究所、俄罗斯国家肺结核与传染病医学研究中心以及德国罗伯特·科赫研究所，覆盖领域包括流行病学、病毒学、临床管理、疫情控制和公共卫生等。

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