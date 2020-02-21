阿联酋驻华大使阿里·扎希里：这场战“疫 ”中，阿联酋是中国的“战友”

人民网讯 “在这场战‘疫’中，阿联酋是中国的‘战友’，坚定地与中国人民站在一起，共克时艰。”近日，阿联酋驻华大使阿里·扎希里通过视频声援中国人民抗击疫情。他表示，在中国工作期间的所见所闻和亲身经历，让他深知，中国人民拥有非凡的力量和坚韧不拔的精神。作为中国人民的朋友，阿联酋对中国人民克服当前挑战的能力和决心充满信心！

视频全文如下：

亲爱的中国朋友们、同事们：

我是阿联酋驻华大使阿里·扎希里。

对中国人民来说，2020年鼠年开局有些艰难。

我谨代表阿联酋政府和人民，向在武汉和中国各地遭受新冠肺炎疫情冲击和影响的人们表示诚挚慰问和同情。

病毒无国界，更不分种族和文化。在这场战“疫 ”中，阿联酋是中国的“战友”，坚定地与中国人民站在一起，共克时艰。

多难兴邦，中国政府和人民在对抗这场战“疫”中所表现出的勇气和努力令人印象深刻，特别是那些勇于奋战在一线的医护人员更是闪耀着人性的光辉。

阿联酋正在卫生健康领域加强与中国的合作，支持应对当前的疫情挑战。

我们还向中国提供包括医用口罩、医用手套、护目镜和防护服在内的数十万件急需物资，支持受疫情影响地区的医疗救治工作和医护人员。

阿联酋两大全球著名航空公司，阿提哈德航空和阿联酋航空目前仍在正常运行往返北京的航班，保持两国之间的联系。

阿联酋将继续与中国积极展开商业和文化交流，对中国公民的签证政策和入境政策也保持不变，未做调整。

我在中国工作期间的所见所闻和亲身经历，让我深知，中国人民拥有非凡的力量和坚韧不拔的精神。

作为中国人民的朋友，阿联酋对中国人民克服当前挑战的能力和决心充满信心！

武汉加油！

中国加油！

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(责编：刘洁妍、杨牧)