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老挝总理通伦会见王毅

2020年02月21日17:14  来源：人民网-国际频道
 

人民网万象2月21日电（记者 孙广勇）2月21日，国务委员兼外长王毅在万象会见老挝总理通伦。

通伦请王毅转达对中国领导人的亲切问候，表示我很高兴上个月成功访华，同中国领导人进行了富有成果的会见会谈，并赴地方学习中国脱贫攻坚的成功经验。老方愿同中方共同努力，保持两国关系发展的强劲势头。

通伦表示，你在中国抗击疫情的关键时刻访老具有重要意义。昨天举行的东盟－中国特别外长会和澜湄合作外长会都非常成功，展现了东盟和中国携手合作、共克时艰的决心，老方很高兴能够为这两场会议的举办做出贡献。老方高度赞赏中方为抗击疫情作出的巨大努力。历史上，中国共产党克服了无数困难，不断发展壮大。我坚信，在以习近平同志为核心的中共中央坚强领导下，通过中国人民艰苦努力和国际社会通力合作，中国一定能够尽快战胜疫情，保持经济快速发展，如期实现第一个百年目标。相信经过这次疫情的磨砺，中国一定会更加强大，并且成为促进世界和平、稳定与发展的更为重要的中流砥柱。老挝将始终同中国肩并肩站在一起，愿为支持中国抗击疫情提供力所能及的帮助。老方已在全国范围展开募捐，虽然数额有限，但却是我们对中国兄弟的真心实意。我也告诉在华的老挝公民，要对中国政府充满信心，越是此时越要同中国同志共渡难关。感谢中国政府对他们的关照，他们现在中国过得很好，都很健康。

王毅转达了中国领导人对通伦的亲切问候。王毅表示，总理先生上个月对中国进行的访问非常成功，进一步增进了两党两国领导人之间的相互信任，同时就双方落实构建中老命运共同体行动计划达成了重要共识。中老山水相连、唇齿相依、命运与共。此次疫情发生后，老方第一时间表达对中方的信心和支持，并欣然承办东盟－中国特别外长会和澜湄合作外长会，充分体现了中老牢不可破的兄弟情谊，以实际行动诠释了中老命运共同体的深刻内涵。昨天的特别外长会是国际上第一个专门针对疫情的多边会议，非常及时重要，也很成功。十一国外长手拉手为武汉和中国加油，传递了周边邻国全力支持中国抗击疫情的浓浓兄弟情和满满正能量，也引起国际社会广泛关注。中国和东盟历来有相互支持、相互帮助、共克时艰、共渡难关的优良传统。相信这次会议将进一步增进中国同东盟国家的团结合作，提升地区共同应对突发公共卫生事件的能力。

王毅介绍了中国抗击疫情的最新进展，表示在习近平主席亲自部署和指挥下，中国人民正在团结一心，以举国之力，展开一场与病毒抗争的人民战争。中国是在克服各种艰难险阻中成长壮大起来的，任何困难都吓不倒我们，更打不垮我们。有习近平总书记坚强领导，有9000万中共党员身先士卒，有14亿中国人民团结一心，有今非昔比的经济实力，有社会主义制度巨大优势，我们不仅有信心、有能力尽快战胜疫情，还会努力实现既定的经济社会发展目标，向中国人民，也向全世界交出一份合格的答卷。疫情过后，中国人民一定会更加坚强团结，中国经济一定会更加强劲可持续，中国特色社会主义的制度优势也一定会在世界上得到更多认可肯定。王毅表示，老挝公民坚持留在中国是对中国的信任，请老方放心，我们一定会像对待自己同胞一样，照顾好在华的老挝兄弟姐妹。

(责编：于洋、燕勐)
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