专家：临时入境限制措施给澳大利亚经济带来负面影响

人民网悉尼2月21日电 日前，澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院院长罗震（James Laurenceson）博士在接受人民网专访时表示，澳大利亚的临时入境限制措施给澳大利亚经济带来巨大的负面影响。澳大利亚经济正在接近衰退区域，这令人担忧。

罗震在采访中表示，今天的中澳关系较15年前发生了很大变化。两国之间的贸易关系不仅更紧密，贸易范围也更广泛。旅行禁令的颁布对澳大利亚多个行业造成负面影响，其中旅游业所受影响最为严重，每周损失超过3亿澳元。

罗震在2月17日发表的《新冠肺炎对澳大利亚经济的影响》报告中提到，2019年，除因教育和商业目的赴澳人员外，来澳中国游客数量达94.8万人次，消费达43亿澳元。因游客骤减，部分旅游经营者削减了人员和其他支出。罗震指出，取消旅行禁令后，旅游业还将面临恢复正常运营的挑战。中澳之间的旅游联系正在减少，以前每周有164趟直飞航班，目前已减少至每周20趟。

罗震认为，教育行业同样容易受到禁令影响。他在报告中提到，2019年，因教育目的赴澳人员总计26万人，消费总额达71亿澳元。对于一些顶尖大学来说，中国留学生的学费占其总收入的四分之一。

调查发现，如果中国留学生无法在2020年第一学期成功返澳上学，那么将有近三分之一的学生选择去其他国家读书。罗震在采访中指出，一旦这些学生选择了其他留学目的地，那么他们在留学期间所有的花销都将流向其他国家，这会对澳大利亚经济造成更长远的负面影响。

罗震说，不少澳大利亚经济学家和教育及旅游等行业相关从业者都密切关注着限制政策的动向。澳大利亚储备银行方面称，预计澳大利亚第一季度的经济增长将损失2个百分点。

罗震表示，中国应对新冠肺炎的态度十分积极，应对措施也很到位。他预计中国经济将在下半年得到恢复，并希望临时入境限制措施尽快取消，中澳关系及中澳间的经贸往来能够恢复正常。（狄萱 崔耀元）

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