王毅同老挝外长沙伦赛会谈

人民网万象2月21日电（记者孙广勇）2月20日晚，国务委员兼外长王毅在老挝万象同老挝外长沙伦赛会谈。

王毅表示，感谢老方克服困难在短时间内安排举行中国－东盟特别外长会和澜湄合作外长会。抗击疫情是当前中国党和政府的重中之重。在习近平总书记亲自指挥下，我们充分发挥社会主义制度优势，广泛开展疫情防控的人民战争。今天两场外长会都充分肯定中方疫情防控措施，表达了对中国战胜疫情的信任和支持，一致同意要携手合作，共克时艰，这充分体现了中老以及中国和东盟在关键时刻站在一起，共同迎接挑战的优良传统。

王毅表示，中老关系已进入构建命运共同体的新时代，中方愿同老方一道，以落实两党两国最高领导人重要共识为主线，以明年建交60周年为契机，统筹推进各领域交往合作，书写中老传统友谊新篇章。中方愿同老方保持高层交往，加强治国理政经验交流，推进中老铁路和中老经济走廊建设，实施好民生项目，让普通民众从两国合作中有更多获得感。双方加快推进构建命运共同体行动计划，将有力促进老经济社会发展，也将使两国更加信任、更加团结，更加有效地在国际舞台上维护共同利益。

沙伦赛表示，老方高度赞赏中方为抗击疫情做出的巨大努力，将坚定地与中国人民站在一起。相信在中国党和政府领导下，中国人民一定能打赢这场疫情防控战。沙伦赛表示，老方高度重视两党两国最高领导人达成的构建老中命运共同体重要共识，近期专门召开高层会议部署落实行动计划。老方愿同中方一道，以认真执行行动计划为主线，扩大各领域务实合作，推动老中铁路如期竣工通车，加快推进老中经济走廊建设。老方感谢中方长期以来为老经济社会发展提供的宝贵帮助，将在涉及中方核心利益问题上坚定支持中方正当立场。老方愿同中方共同办好明年“老中友好年”，推动两国关系取得更多成果。

(责编：于洋、燕勐)