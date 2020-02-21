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手牵手，一起仰望星空（大使随笔）

谈  践

2020年02月21日05:25  来源：人民网－人民日报
 

　　当前，中国正在举全国之力抗击新冠肺炎疫情，埃塞俄比亚也在积极努力支持中方遏制疫情蔓延，表现出坚定与中国政府和人民站在一起的深情厚谊。埃塞总统和总理高度赞赏中国政府应对疫情所展现出的领导力，对中方疫情防控能力充满信心。在一些国家不顾世卫组织建议选择停飞往返中国航班时，埃塞始终保持着与中方的正常贸易和人员往来。作为非洲最大航空公司之一，埃塞航空航班坚持正常运送中国旅客，做出了表率。关键时刻，更见友谊的力量！

　　中国和埃塞友谊源远流长，打动人心的瞬间数不胜数。不久前我亲历的一个瞬间就载入了史册。当地时间2019年12月20日凌晨，海拔3200米的埃塞俄比亚恩托托山，气温接近零摄氏度，穿过茂密的原始森林行至山顶，军乐阵阵，人头攒动。埃塞党政军高层云集山顶的卫星控制中心，气氛热烈。6时22分，现场大屏幕传来直播信号，携带埃塞第一颗遥感卫星“ETRSS—1”的长征四号乙运载火箭自中国太原卫星发射中心成功发射，进入太空预定轨道。现场爆发出阵阵欢呼，埃塞总理府专门安排鸣放7响礼炮以示庆祝。

　　对一个有着数千年历史底蕴、致力于实现民族复兴的国家，实现探索太空的梦想、迈出从无到有的“一大步”，意义绝不仅限于技术的进步。这意味着民族自信心的进一步提升，将转化为推动发展的更大动力。我在卫星控制中心现场深切感受到，探索浩瀚星空的共同梦想更增添了中国同埃塞携手前行的动力，两国各自实现民族复兴的梦想息息相通，两个文明古国走得更近。

　　“天空不再是友谊的穹顶，太空亦非合作的边界。”一股“卫星热”“中国热”在埃塞全国兴起，首都亚的斯亚贝巴大街小巷挂满卫星的宣传图片，纸媒和新媒体连续报道，感谢中国帮助埃塞实现了“历史性时刻”。“ETRSS—1”遥感卫星由中国与埃塞共同设计、开发和制造，用于获取农业、气候和环保相关数据，提升埃塞应对气候变化的能力。设计过程中，先后有20余名埃塞人员赴华学习培训，奠定了埃塞未来航天人才储备的基础。中方采用星地一体化思路，提供“一站式”系统解决方案，并派人到埃塞卫星控制中心进行实地培训。卫星从中国发射，埃塞恩托托山山顶的卫星控制中心，成为卫星的“护航之手”“凝望之眼”。

　　近年来，中埃塞全面战略合作伙伴关系保持了高位高速发展。乘着共建“一带一路”和中非合作论坛的东风，双方合作领域不断扩大并取得丰硕成果。亚吉铁路、亚的斯亚贝巴轻轨、工业园等项目无不代表着中埃塞合作的高水平，航空航天等高精尖技术正逐渐成为两国合作的新领域。中埃塞关系正走在中非关系前列。

　　中国与非洲是好朋友、好伙伴、好兄弟，几十年来双方共同书写了同呼吸、共命运、心连心的友好篇章。中非合作论坛与“一带一路”框架内合作，正推动中非关系进入新时代。我坚信，中非携手共进、共同发展，不仅利在中非，更将惠及世界。中非合作充满希望，构建更加紧密的中非命运共同体前景光明。

　　（作者为中国驻埃塞俄比亚大使） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月21日 16 版）
(责编：岳弘彬)
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