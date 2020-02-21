“为全球合作抗击疫情树立标杆”（患难见真情 共同抗疫情）

2月20日，中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会在老挝万象举行。中国国务委员兼外交部长王毅与中国—东盟关系协调国菲律宾外长洛钦共同主持，东盟各国外长出席。

会议开始时播放了一段反映中国人民众志成城抗击疫情以及东盟十国领导人对中国表达坚定支持的视频。从武汉到其他各地，从医务工作者到志愿者，一幕幕一线工作者奋力抗击疫情的镜头感动了所有人。当视频中响起习近平主席“我们一定要树立信心，一定会胜利的”坚定声音时，全场响起热烈掌声。

“凸显中国和东盟同舟共济、合力抗击疫情的坚定决心”

中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会是疫情暴发以来中国与东盟的第一次政府间会议。这也是自1991年中国与东盟建立对话关系以来，双方为应对共同挑战的又一次重大行动。此次特别外长会，旨在增进中国与东盟的疫情信息交流，深化国际合作，给各国防控疫情注入更多信心和正能量。东盟秘书长林玉辉表示，东盟愿与中国加强政策和专业层面沟通协调，同舟共济，共克时艰，携手再出发。

中国和东盟国家山水相连，命运与共。无论是面对亚洲金融危机，还是应对非典和海啸，双方始终同舟共济，相互支持。在中国抗击疫情的关键时刻，东盟各国都支持举办中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会。林玉辉介绍说，此次会议由中方提议召开，得到东盟十国一致迅速的积极响应支持。会议筹办前后只有短短十几天时间，凸显中国和东盟同舟共济、合力抗击疫情的坚定决心，“将为全球合作抗击疫情树立标杆”。

“中国采取了全面有效的防控措施，展现了负责任大国的作为。在抗击疫情的关键时刻举办特别外长会，讨论共同应对疫情十分及时，是迄今为止首次聚焦公共卫生事件的多边外长会，具有重要意义。”泰国外长敦对本报记者说。

洛钦表示，疫情虽然给中国与东盟国家带来影响，但阻挡不了本地区向好发展的势头。疫情终将结束，合作仍将继续。此次特别外长会取得积极成果，为国际社会合作战胜疫情树立标杆，为增进中国与东盟互信合作注入新内涵。

“中国完全有能力、有把握尽早彻底战胜疫情”

新冠肺炎疫情是人类面临的共同挑战，合力有效遏制疫情扩散，符合世界各国共同利益，也是东盟各国的一致声音。当天，会议开始前，中国和东盟十国外长肩并肩手拉手，为武汉加油！为中国加油！

王毅在发言中详细介绍了中国为抗击疫情采取的有力举措及明显成效。王毅表示，在习近平主席亲自指挥、亲自部署下，14亿中国人民团结一心与病毒斗争。我们采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，打造了有效封堵疫情的防控体系，创造了全力救治患者的中国速度，为全球疫情防控赢得了时间，展现了负责任大国的担当。“我们坚信，有中国共产党的坚强领导，有国家强大的动员能力，有举国体制的制度优势，有今非昔比的综合国力，中国完全有能力、有把握尽早彻底战胜疫情。”

王毅表示，疫情没有国界。中国和东盟各国情同手足，命运与共。应通过更加紧密和积极的合作，有效防止疫情的蔓延扩散，守护各国人民生命健康，构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，同时以此为契机，提升地区公共卫生治理水平，为地区和全球公共卫生事业作出新的贡献。

王毅提出四点合作倡议，得到东盟国家外长的一致支持。一是加强对接，联防联控。推动双方卫生、检疫、交通、出入境等部门有效协调合作。适时举行中国—东盟领导人关于新冠肺炎问题特别会议，从更高层级规划和指明合作方向。二是着眼长远，确立长效合作机制。建立中国—东盟公共卫生应急联络机制，提高突发卫生事件应急响应速度。设立中国—东盟防疫物资储备中心。三是理性应对，战胜恐慌。尊重世卫组织的专业权威建议，早日全面恢复正常经贸人员往来与合作。四是化危为机，培育新合作增长点。推动经济加快向网络化、数字化转型，加强电子商务、移动支付等领域合作，提高城市管理水平，提高对重大突发公共事件的反应、决策和处理能力。

东盟各国外长均认为召开此次特别外长会十分重要及时，表示东盟和中国应加强团结合作，打击谣言，防止恐慌，全力避免正常交往和合作受到影响，使此次抗击疫情成为东盟—中国合作的又一个成功故事。东盟国家愿同中方加强经验交流借鉴，共同提升地区卫生安全能力。

会议发表了《中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会联合声明》。老挝外长沙伦赛表示，此次会议将为维护地区国家人民的健康和安全，为世界公共卫生事业作出贡献，联合声明将是东盟应对此次疫情的良好基础，各国相关部门将共同推动合作落实。

“中国为全球公共卫生安全作出积极贡献”

特别外长会上，东盟各国外长高度赞赏中方为抗击疫情采取的坚定举措以及展现的公开透明和高度负责任态度，认为中方的联防联控体系在人类历史上前所未有，决心之大，令人敬佩。大家充分肯定中国为维护地区及全球公共卫生安全作出的重要贡献，相信中方一定能尽快战胜疫情。林玉辉说，中国人民战胜疫情的决心令人惊叹，抗击疫情中展示出的中国速度、中国规模、中国效率，显示了中国制度的优势。

“中国为全球公共卫生安全作出积极贡献，卓有成效地阻止了疫情在全球范围的扩散。”泰国外长敦说，在这一艰难时刻，泰方将同中国人民站在一起，相信中方将很快克服困难，使形势尽快恢复正常。泰方愿向中方提供一切可能的帮助。

沙伦赛表示，中国党和政府高度重视、迅速响应，凝聚各方面力量有效遏制疫情传播。老方高度评价中方采取的防疫举措，坚信在中国党和政府的坚强领导下，在国际社会的共同支持下，中国人民一定能早日战胜疫情。

缅甸国际合作部长觉丁表示，缅方高度赞赏中方为抗击疫情采取大量有力举措和取得的积极成效，中国医疗技术先进，在习近平主席坚强领导和中国人民团结合作下，中方定能克服困难，成功遏制疫情蔓延。

东盟国家纷纷通过各种方式向中国表达支持、提供协助，生动诠释了中国—东盟邻望邻好、患难与共的宝贵友谊。在特别外长会后的记者会上，洛钦动情地说：“菲律宾政府和人民与中国政府和人民坚定地站在一起。感谢中国采取迅速和强有力的措施，本地区在应对疫情上取得的成果都归功于中国。”

（本报万象2月20日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月21日 03 版）

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