叙利亚工商界举办声援中国抗击新冠肺炎疫情大会

人民网大马士革2月20 日电 （记者 李潇）自中国爆发新冠肺炎疫情以来，疫情始终牵动着叙利亚人民的心，叙政府和社会各界以各种方式表达对中国的支持和理解，愿与中国人民患难与共。

当地时间2月19日晚，叙利亚商会联合会和叙中企业家协会联合在叙首都大马士革举办“我们一起抗击新型冠状病毒——声援中国抗击新冠肺炎大会”。叙常务副外长米格达德、叙卫生部副部长艾哈迈德、叙商会联合会主席格桑、叙中议会友好小组主席、叙中企业家协会主席哈姆舒、叙社会各界友好人士和在叙中资机构代表等200余人出席, 中国驻叙利亚大使冯飚率部分馆员应邀参加。

大会气氛隆重、肃穆、热烈。大会开始后，与会人员全体起立共同为疫情逝者和叙反恐战争中牺牲战士行默哀礼，演奏两国国歌并观看了防控新冠肺炎疫情的视频短片。

米格达德在讲话中高度评价了中叙友好合作关系，表示两国虽万隔万里，但两国人民的心始终紧密连接在一起。叙方高度关注新冠肺炎疫情，赞赏和钦佩中方在习近平主席领导下为抗击疫情所采取的一系列果断有效措施，使疫情在最短时间内得到有效控制，为维护全世界、全人类的生命和健康安全、为国际公共卫生事业做出了巨大贡献，事实再次证明中国是负责任、有担当的大国，再次得到包括叙利亚在内世界各国和人民的尊敬。叙方虽面临着反恐战争和经济重建的困难和任务，但愿尽绵薄之力，为中国抗击疫情提供力所能及的支持。他祝愿并坚信中国一定能取得抗击疫情的最终胜利，中国经济也将在疫后迸发出更加强劲的发展动力。

叙卫生部副部长艾哈迈德、叙商会联合会主席格桑、大马士革及其农村省工业协会主席萨米尔、叙中企业家协会执行主席乌萨玛等也分别致辞，支持中国抗击疫情，相信中国一定能战胜疫情，期待与中方进一步加强卫生、经贸等领域合作。叙中企业家协会还决定向中方捐助一批口罩等医疗物资。

冯飚在讲话中赞赏叙政府和人民通过各种方式表达对中国抗击新冠肺炎疫情的理解和支持，感谢叙工商界举办声援大会，表示中叙是患难见真情的好朋友，好兄弟。他全面介绍了新冠肺炎疫情阻击战的最新情况、措施和成效，强调疫情发生后，在习近平主席的领导下，中国政府迅速建立起联防联控的举国体制，并采取了应收尽收不漏一人、动员全国支持武汉、进一步同世卫组织和相关国家地区合作、采取多种措施加快恢复生产等措施，这些措施已取得积极成效，为后续工作奠定了坚实的基础。冯飚赞赏叙方采取理性、客观、适度的防控措施，确保了中叙人员和贸易往来活动的正常开展，表示中国驻叙使馆将继续与叙边检、海关和卫生部门保持密切联系，加强疫情防控合作。我们坚信在中国共产党和政府的坚强领导下，依靠中国特色社会主义的制度优势和新中国70年来积累的强大科技和物质基础，在国际社会的大力支持下，中国终将取得抗击疫情的胜利。

会议期间，叙国家通讯社、国家电视台、新闻台、萨玛电视台、《祖国报》、《革命报》、《十月报》等当地主流媒体及《人民日报》、新华社、CGTN、凤凰卫视等中国驻叙媒体进行了现场采访报道。

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