我援苏丹医疗队为苏丹医护人员开展新冠肺炎防控培训

培训现场

人民网喀土穆2月20日电（记者 苏航） 为做好新冠肺炎疫情防控知识普及，提升苏丹医护人员疫情早期识别诊断和临床救治能力，消除对疫情的恐慌心理，积极争取苏丹各界对我国疫情防控工作的理解支持。2月19日，中国第35批援苏丹医疗队在恩图曼友谊医院开展新冠肺炎防控与诊疗知识培训讲座，苏丹卫生部传染病防控专家娜加医生、恩图曼友谊医院哈提姆院长等50多名医护人员参加了培训。

会上，我医疗队向苏方医护人员通报了我国新冠肺炎疫情防控工作最新情况以及中国政府在开展疫情防控举措和取得的积极成效。并由医疗队多名专家队员就新冠肺炎个人及医护人员防护、发热患者就诊流程及健康科普进行了详细生动、深入浅出的讲解，并通过现场实际操作演示、医护人员互动、重点问题深度剖析等内容，增强苏方医护人员对新冠肺炎防控知识的熟悉和掌握。

苏丹卫生部传染病防控专家、社区内科医生娜加对开展此次培训给予了高度评价。她表示，中国应对新冠肺炎的措施积极有效，值得苏方学习。苏丹医疗卫生系统对中国政府应对疫情采取积极有效的防控措施和取得的成效给予了充分肯定，她还结合工作对新冠肺炎的防治诊疗进行了授课交流。

恩图曼友谊医院医疗负责人穆罕默德讲到，中国医疗队与恩图曼友谊医院长期合作，建了了深厚的感情，感谢他们的无私奉献。此次关于新冠肺炎的培训很有意义，增强了苏方医护人员病毒防控的意识，希望有更多的相关知识培训，武汉加油，中国加油！

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