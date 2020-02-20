新华社日内瓦2月20日电（国际·天下人物）履职尽责 团结抗疫——世界卫生组织掌门人谭德塞

新华社记者陈俊侠

新型冠状病毒感染的肺炎疫情暴发，让世界卫生组织总干事谭德塞走入更多人的视野。在他的主持下，各国卫生部门、医疗机构、医药企业和科研人员逐步组织协调起来，为推出更好的病毒防控手段、尽早研制出特效药和疫苗、尽快消除疫情而努力。

世卫掌门

世卫组织是联合国系统内国际卫生问题的指导和协调机构，作为这一机构的负责人，谭德塞在新冠肺炎疫情发生后很快作出反应。

他按照世卫组织有关规定召集紧急委员会会议，评估疫情严重程度；他亲赴中国考察疫情，并与中国领导人见面，掌握第一手资料；他紧急举办新冠病毒全球研究与创新论坛，就病毒特性、临床治疗、医院感染控制、药物研发、候选疫苗等问题展开研究并协调全球资源；他还组织多位来自世卫组织和全球各地的专家赴华，与中国专家一起研究病毒、抗击疫情。

面对疫情，谭德塞多次强调“国际合作”与“团结”。他认为，团结协作、积极行动是人类战胜新冠病毒的有效办法。

谭德塞的努力受到多国肯定和赞扬。德国《柏林日报》说，作为一位抗击全球疫情的专家，谭德塞让全球团结起来。

谭德塞出生于厄立特里亚，是世卫组织首位来自非洲地区的掌门人。他2017年7月正式走马上任，此前曾担任埃塞俄比亚卫生部长和外交部长。

担任埃塞俄比亚卫生部长期间，谭德塞领导了该国卫生系统的全面改革，改善了数百万人获得卫生保健的机会。

就任世卫组织总干事后，谭德塞提出世卫组织在5年内要实现“3个10亿人”的目标——全民健康福利覆盖人口新增10亿人，在发生突发公共卫生事件时受到更好保护的人口新增10亿人，健康得到改善的人口新增10亿人。

防疫专家

拥有世卫组织总干事头衔的谭德塞，本人就是一位知名的防疫专家。

记者注意到，在世卫组织总部举行的会议和新闻发布会上，谭德塞经常以流行病专家的身份发言。

谭德塞拥有英国伦敦大学传染病免疫学硕士学位和英国诺丁汉大学社区卫生博士学位，曾在多个健康和卫生领域国际组织中担任要职，包括全球抗击艾滋病、结核病和疟疾基金理事会主席等。

2012年，他被授予英国伦敦大学卫生和热带医学院荣誉研究员称号，并入选《连线》杂志“将改变世界的50人”。

担任世卫掌门人以来，谭德塞一直将扩大针对传染性和非传染性疾病的预防、诊断和治疗服务作为工作重点。他强调加强各国当局的能力，对突发卫生事件进行更有效的监测、预防和处理，更有效管理大规模人口流动对公共卫生产生的影响。

崇尚科学

谭德塞深知“科学抗疫”的重要性，多次指出不能让谣言影响抗疫行动。他警告人们不要相信关于新冠病毒的假消息，因为假消息让医护人员的工作更加艰难。他倡议“需要事实，而非恐惧”，“需要科学，而非谣言”，“需要团结，而非污名化”，为国际抗疫行动统一思想。

近期，除出国访问或参加重要国际会议外，谭德塞坚持在每个工作日召开有关新冠肺炎疫情的发布会，第一时间发布权威信息、做出权威解读、提出专业建议。

谭德塞实时跟踪中国在防控疫情方面的行动，积极评价中国医护人员作出的贡献。他说，中国所采取的大规模防控行动“让世界更加安全”，不承认这一点“是错误的”。前不久举行的一次记者会上，他直言：“中国的努力应该得到认可。”

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