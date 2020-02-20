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老挝人革党中央总书记、国家主席本扬会见王毅

2020年02月20日17:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网万象2月20日电（记者 孙广勇）2月20日，老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬在万象会见国务委员兼外长王毅。

本扬请王毅转达对习近平总书记、国家主席的诚挚问候。本扬表示，我对中国正在全力抗击疫情表示慰问。过去70年来，中国克服了无数困难取得了举世瞩目的伟大成就，磨砺了必胜的信心，加之40多年改革开放积累的雄厚经济实力，我坚信在习近平总书记坚强领导下，中国人民一定能很快彻底战胜疫情。我也相信，疫情过后，中国经济一定能保持快速发展，中国人民生活也将继续日益改善。我祝愿即将举行的中国－东盟特别外长会和澜湄合作外长会议取得成功，进一步增进东盟同中国之间的互信与合作。

本扬表示，老挝党和政府高度珍视老中友谊，衷心感谢中国党和政府长期以来为老经济社会发展提供的宝贵帮助。目前老中铁路等重大合作项目进展顺利，为老挝人民带来了实实在在的福祉。老挝党和政府坚定奉行一个中国政策，愿真心诚意同中国加强各领域交往合作。老方愿同中方一道努力积极构建老中命运共同体。

王毅转达了习近平总书记、国家主席对本扬的亲切问候。王毅介绍了中国为抗击疫情采取的有力举措和取得的最新进展，表示有以习近平总书记为核心的党中央坚强有力领导，有社会主义制度的强大优势，有应对公共卫生事件的丰富经验，我们一定能尽早和彻底战胜这次疫情。

王毅说，疫情发生后，老挝党、政府和人民第一时间伸出援手，总书记同志亲自号召老挝全党、全国人民同中国人民共渡难关，令我们深受感动，这再次生动诠释了中老两国牢不可破、唇齿相依的深厚情谊，也是中老命运共同体的真实写照。中方对老挝党、政府和人民表示衷心感谢。王毅强调，中国就是在战胜各种艰难险阻中成长壮大的，任何困难都压不倒中国，任何挑战我们都能克服应对。相信疫情过后，中国人民将更加坚强团结，中国经济的发展将更加强劲可持续，中国共产党的领导将得到全体中国人民更加坚决拥护和支持。我们一定能全面建成小康社会，彻底摆脱绝对贫困，实现第一个百年奋斗目标。

王毅表示，中老友谊互信在这次共同抗击疫情中得到深化，两国各领域互利合作都将不断向前发展。中方愿同老方共同努力，继续推进中老铁路和中老经济走廊建设，助力老提升自主发展能力，加快工业化进程，使老人民切实感受到中老命运共同体建设带来的好处。

(责编：于洋、燕勐)
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