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美作家：中国抗疫举措凸显制度优势

2020年02月20日17:10  来源：参考消息网
 

　　参考消息网2月19日报道 美国政治作家萨拉·弗朗德斯11日在美国工人世界党网站发表文章认为，中国抗疫举措凸显社会主义优势。文章编译如下：

　　中国防控措施果断有效

　　为了阻止一种高传染性新型病毒肆虐，中国正在向世界展示需要采取哪些必要且有能力推行的举措。

　　中国针对新型冠状病毒所采取的措施在资本主义国家是闻所未闻的。他们重申了中国的社会主义根本属性，在危机中或紧急情况下，人民的福祉优先于资本主义利润。当危机来临的时候，中国有能力作出不受资本主义利润支配的决定。

　　从三周前开始，中国就对武汉市和湖北省的数千万人实施了隔离。现在这一措施已覆盖到更广的范围，限制了所有不必要的社交活动，直到对该病毒有进一步的了解。很多春节庆祝活动都被取消了；学校、工厂和工作场所等延长关闭时间来控制传染；政府要求居民自我隔离，限制社交活动；全国范围内只有食品配送和其他基本服务继续进行。

　　中国已经尽全力跟世界交流和分享该病毒的基因组，以及它传染的方式、症状、易攻击的器官、患者的死亡率以及最成功的治疗方案。

　　据世界卫生组织统计，在全球范围内，流感每年会导致300万至500万重症病例，与流感相关的呼吸道疾病死亡人数达29万至65万。有些病毒是新出现的，人类对它们还没有免疫力，且还未研发出疫苗，所以它们比以往其他病毒更加危险。

　　美国应对健康危机不力

　　H1N1猪流感疫情于2009年在墨西哥和美国暴发，随后蔓延至全世界。而美国政府没有采取措施来减缓这种特别危险的流感的传播。

　　中国的所作所为与美国的政策形成了鲜明对比。当美国出现紧急情况或危机时，首要考虑的是维护财产安全。美国国民警卫队一次又一次地动员起来，阻止绝望的人们“抢劫”商店来获取所需的物资，阻止从洪水和地震中逃离出来的人搬进无人居住的旅馆和度假村。但美国政府没有采取任何措施来阻止企业囤积、投机和涨价。甚至捐赠给慈善机构的食物、水、毯子和发电机，很多也只是存放在仓库里。

　　这些情况发生在2005年卡特里娜飓风登陆引发风暴潮淹没的新奥尔良，发生在2017年遭灾难性飓风袭击和最近地震的波多黎各；也发生在2018年和2019年遭受火灾的加利福尼亚州。数以百万计的人只能靠自己在军械库和拥挤的体育馆里尽力生存，联邦紧急措施署和红十字会不堪重负。

　　当一种传染性病毒引发健康危机时，美国仍有数百万人带病上班，因为有4000多万工人没有带薪病假。关于到底该如何预防，美国政府给出的建议仅限于接种流感疫苗，此外，还有一系列咳嗽药和发烧药的广告。为即将面临的健康危机或自然灾害做准备而动用政府资金，这不在美国的议事日程上。

　　据美国疾病控制和预防中心称，自这个冬季到目前为止，美国已有2200万人感染了流感病毒，其中21万人需要住院治疗，已有1.2万人死亡。尽管死亡人数已经远远超过了中国的新冠肺炎，但美国政府并没有作出特别决策。

　　资本主义政府能做到吗

　　据《纽约时报》2月8日报道，美国各地的医院急诊室已经人满为患。包括药物、呼吸机和口罩在内的重要医疗用品严重短缺。为了实现利润最大化和降低成本，拥有数百家医院的大型营利性医疗集团用作储备物资的口罩、防护服和手套等库存不足。

　　中国只用了十几天就建成了两所大型医院，总计2500张床位。中国还动员了成千上万的医疗卫生工作者。如何实现的呢？通过社会主义计划和中国政府颇具凝聚力的统一领导。成千上万的医疗志愿者响应政府的号召驰援武汉；即使公共交通停运以控制传染，也有免费的出租车队为那些需要医疗救助或购物的人服务；食物容易获得且配送速度快；新鲜的水果和蔬菜也被运送进来。这里没有绝望的人闯进商店疯抢食物。

　　中国媒体实时提供最新资讯，重点报道了科学技术的作用、广大群众坚持隔离、遵守严格的卫生措施等。美国媒体预测的供应短缺、价格上涨和大规模混乱并未发生。

　　中国政府对湖北省数千万人实施部分隔离，资本主义政府能做到吗？大型体育娱乐产业能否容忍取消“超级碗”或其他产生数十亿广告收入的职业体育赛事？无论大小房东，能容忍暂停收取租金吗？当利润丰厚的订单有待完成时，商业巨头会允许大型工厂暂时关闭吗？制药业能允许按成本或免费发放基本药物吗？这一行业是美国经济中最赚钱的行业，据《哈佛特别健康报告》称，美国有数百万成年人因药价过高而放弃服药。

　　美国政府并没有花费数十亿美元来改善医疗保健或基础设施，而是把钱挥霍在军事基地和威胁世界的新武器上。

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　　一方有难、八方支援，中国全国动员支援湖北和武汉抗击疫情。图为福建省组织600吨各类蔬菜分两批驰援武汉。（林善传/摄）

(责编：杨光宇、曹昆)
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