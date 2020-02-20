中国驻日本大使孔铉佑复信日本民众：中日携手，共克时艰，战胜疫情，曙光在前

人民网北京2月20日电 据中国驻日本大使馆网站消息,新冠肺炎疫情发生以来，很多日本民众通过发送电子邮件，讲述自己同中国的渊源，表达对受疫情影响地区的担忧，向与疫情勇敢斗争的中国人民表示慰问。一字一句真情流露，令人暖心感动。

近日，孔铉佑大使复信日本民众感谢他们对中国人民抗击新冠肺炎疫情所给予的关注、理解和支持并表示，日本国内当前也面临疫情扩散风险，我们对此感同身受，愿尽力提供支持帮助，与日本朋友共克时艰。我们坚信在中国共产党和中国政府的坚强领导下，依靠中国人民的不懈奋斗，在包括日本人民在内的世界各国朋友们的鼎力协助和支持下，胜利的曙光就在前面！

复信全文如下：

感谢您对中国人民抗击新冠肺炎疫情所给予的关注、理解和支持。读了您的来信，我和同事们都深受感动。

这次疫情发生以来，本着对人民生命安全和身体健康高度负责的态度，中国党和政府团结动员全国人民，调动各方资源力量，迅速建立应对疫情的举国体制，采取应对疫情的有力措施。

为挽救人民的宝贵生命，全国顶尖的医学专家夜以继日奋战，迅速查明病原体、判定病毒种类并紧锣密鼓地投入到疫苗和药物研发工作中。全国三万余名医护人员主动请缨奔赴疫情最为严重的湖北省，帮助患者与病毒做殊死搏斗。

为使更多人了解疫情，我们的卫生健康部门本着公开、透明、负责任和实事求是原则及时向社会发布权威信息，并与包括日本在内的有关国家和世界卫生组织（WHO）等国际组织共享信息，帮助大家及时掌握疫情动态，做出准确判断。

为防止疫情向外扩散，我们果断延长了春节假期，对部分地区的交通和人员流动实施了限制。短时间内建成两所专科医院，并启用“方舱医院”以实现对病患的及时集中收治。

为确保经济社会稳定，我们集中力量保障生活物资足量供给，全国各地纷纷向湖北省提供支持援助。及时妥善处理应对疫情中出现的矛盾和问题。帮助在华外国人解决实际困难，保障大家的安全健康。协助滞留海外的中国公民返回祖国。

中国应对疫情的全方位政策和果断措施，远远超出国际上应对突发事件的相关要求，受到世界卫生组织（WHO）认可，我们的努力得到了包括日本在内国际社会的高度评价和鼎力支持。

我们不会忘记，日本各界给中国、给武汉的有力声援。他们有的来自资深政治家、有的来自普通公司职员、有的来自街头青年、有的来自年幼的小学生，一句句令中国人民暖心。

我们不会忘记，日本各界为我们筹集的口罩、防护服、护目镜以及大量善款。这些无私捐赠有的来自日本政府、有的来自中国的友城、有的来自日本的企业、有的来自普通民众，一件件令中国人民感激。

我们不会忘记，日本各部门为我们提供的帮助。为救治在日确诊的病患，为确保援华防护物资迅速出关，为协助中国侨民返回祖国，无数日本工作人员甚至整夜都没有合眼，一桩桩令中国人民动容。

这场疫情让许多素昧谋面的中日民众像亲人一样紧紧相连，带给我们无穷力量和勇气，描绘出这个春天最靓丽的一道风景线。

当前，日本国内也面临疫情扩散风险，我们对此感同身受，愿尽力提供支持帮助，与日本朋友共克时艰。

面对疫情，我们是“山川异域、风月同天”的近邻。抗击疫情，我们是守望相助的伙伴。中日两国民众没有因疫情的肆虐而疏远，中日友好的纽带也不会因此而隔断。

与疫情的斗争仍在持续，我们坚信在中国共产党和中国政府的坚强领导下，依靠中国人民的不懈奋斗，在包括日本人民在内的世界各国朋友们的鼎力协助和支持下，胜利的曙光就在前面！

在此，我要再次向您表示衷心感谢！欢迎您和家人在方便的时候到使馆做客。也欢迎疫情结束后，您到中国走一走，看一看，特别是到湖北，到武汉，游东湖，登黄鹤楼，吃热干面。

祝好！

(责编：贾文婷、燕勐)