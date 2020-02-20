“说什么也要让同胞回到家”

新冠肺炎感染者不断增加！为运送被困在“钻石公主号”上的312名中国同胞，我驻日使馆发来协助请求。害怕病毒威胁，租好的车临阵退却。关键时刻，旅日闽籍侨胞刘丹蕻义无反顾伸援手，说服员工，用自己13辆大巴，送同胞到机场。

2月19日晚，早春的日本横滨港海风凛冽，侨胞刘丹蕻（原田优美）与其运营的旅游大巴公司所属车队正在码头上焦急地等待，车队的13辆大巴将把从“钻石公主号”邮轮下船的中国乘客运送至东京羽田机场。20日凌晨1：45，这批乘客将搭乘香港特区政府派出的包机前往香港。

“钻石公主号”邮轮于1月20日从横滨出发，25日抵达中国香港，之后前往越南等地，最后返回横滨。船上共有乘客与船员约3700多人，包含312名中国同胞，其中261人来自中国香港，5人来自中国澳门 ，25人来自中国台湾，21人来自中国内地。19日晚，船上感染新冠病毒肺炎患者确诊人数达621人。目前，船上乘客开始分批下船。在中国中央政府的统筹和有关部门的紧密协调下，香港特区政府派出包机准备撤离船上的中国乘客。

刘丹蕻（原田优美）来自福建福州，1995年旅居日本，作为福建日报社东南网日本特约记者的她此前就一直密切关注着“钻石公主号”的相关信息，并进行了数次报道。让刘丹蕻（原田优美）意想不到的是，15日周六，她突然接到了中国驻日本大使馆发出的协助请求：香港特区政府将派出包机撤离“钻石公主号”中国乘客，但从横滨港至机场暂无运送车辆，恳请侨胞协助。

刘丹蕻（原田优美）坦言，在刚接到消息时，她的内心有过犹豫。“毕竟病毒的传染性很大，承担了这个任务，公司的运营可能会受到影响不说，最关键的是公司员工的健康会受到严重威胁，这个责任太大！”考虑再三，接到棘手任务的刘丹蕻（原田优美）打算先联系平日有业务往来的租车公司负责人，说服他们分别派出车辆给予协助，以分散任务执行风险。

接下来的一整个周末，刘丹蕻（原田优美）都在四处打电话，但联系了一大圈下来，几十家公司中也仅有3家同意派出5辆大巴。到了周一，随着 “钻石公主号”上新冠肺炎患者人数的不断上升，这3家公司也分别先后推拒了运送任务，这让刘丹蕻（原田优美）一下犯了难。

经过一番思想斗争，刘丹蕻（原田优美）下定了决心，调用公司能出动的大巴，独立承接本次运送任务！“‘该出手时就出手！’当时我的脑海里就一直回响着这首《好汉歌》。同胞们正在面临着生命威胁，说什么也一定得送他们回家！”

说干就干，刘丹蕻（原田优美）立刻召集公司全体员工召开动员大会，请求公司大巴司机与相关工作人员协助完成本次运送任务。员工们存在畏难情绪早已在刘丹蕻（原田优美）的意料之中，许多日本大巴司机都表示，要回家与家人商量之后再做答复。

“在动员会上，我对大家说，我是一个中国人，现在我的同胞在日本遭遇了危难，请求大家理解我想要帮助他们的心。中日两国一衣带水，人民间的感情也很深厚，我希望大家发扬出友爱精神，伸出手帮助受难的中国同胞。”在刘丹蕻（原田优美）的动员下，最终公司的13名大巴司机与10名工作人员同意参与到本次运送任务中来。

19日上午一早，在举行完任务小组誓师大会后，13辆大巴组成的车队开往横滨港。他们，准备送“钻石公主号”上的中国乘客回家！

截至记者发稿，船上的114名中国乘客19日晚已陆续下船，搭乘大巴前往机场，于20日4:45分起飞，预计9点左右抵达香港，另据了解，第二批回国的其余中国乘客将于20日23:00起飞。

（记者：陈佳丽）

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