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松永瑞纪：让我们一起共克时艰

松永瑞纪

2020年02月20日14:55  来源：人民网-国际频道
 
松永瑞纪：让我们一起共克时艰

大家好，我是一名日本人，与中国丈夫一同居住在辽宁省大连市。受新型冠状病毒肺炎疫情影响，我们开始了居家隔离的生活。现在我们基本不外出，而是在家里办公。我也希望通过这篇投稿，和大家分享我心境的点滴变化。

在媒体刚开始报道新型冠状病毒流行的时候，我很恐慌。没有做任何准备，突然就不能外出了，工作和游玩计划也不得不取消。每天面对大量的信息，我有时甚至焦虑地睡不着，担心自己也会被感染。

渐渐地，我的心情平复了下来，心境也发生了变化：心理的健康比什么都重要。遇到困难时，一味责怪环境或是外面的世界，过于惊恐与不安，困难也并不会因此消失。倒不如充分利用那些焦虑不安或是责怪他人的时间，做一些有意义的事。于是我开始读书，与友人保持联系，尽量让自己放松下来。如果你也感到精神紧绷，非常疲惫，请放下手机，深呼吸，放松心情吧。

我逐渐意识到，对于每个人来说，这段“非常时期”都将成为一段意义深刻的记忆。于是我开始提笔记录下这段时间的所思所想。

正是因为这段“非常时期”，我们又一次体会到平日里的那些“理所当然”是多么宝贵：平淡的日常生活不再，身边的人也无法轻易见面……这时，我才意识到，那些细小的人与事，它们在我心中是多么重要。

面对疫情，大家每天了解各方信息，与亲友保持联系，相互鼓励、相互支持，这些不畏困难的中国人给予了我勇气。我会因为看到有趣的资讯而忍俊不禁，也会因为战斗在最前线的人们而深受感动。虽然有时也会出现一些毫无根据的谣言和真伪不明的信息，但比起这些，中国人迎难而上的坚强姿态更令我印象深刻。

人们总是习惯于用武汉市、中国、日本等地名来划定界限，但作为一名居住在中国的日本人，我希望能打破这种界限，拥有更加广阔的视野。我会将今日所见，牢牢记在心中，在今后的日子里，传达给日本国内以及海外的人们。

最后，我想要对仍处于严峻“战疫”状态下的武汉，以及中国其他地区的各位说几句：虽然现在的情况尚不乐观，但我相信，大家在经历苦难之后，一定会变得更坚强。没有什么坎是过不去的。让我们共同努力，把这些宝贵的记忆和经验，传递给下一代。加油，中国！（编译：袁蒙）

(责编：于洋、燕勐)
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