阿富汗和平之路：道阻且长

阿富汗从未离和平如此之近。近日，美国高官表示，美方已和塔利班达成了一定协议，阿富汗冲突各方或将于近期启动谈判。

显然，美国单方面与塔利班达成的协议不足以让阿富汗走上和平之路。阿富汗战争旷日持久、死伤惨重，通向和平之路也不会没有曲折、一帆风顺。如何才能打破阿富汗局势的僵局？哪些力量能为阿富汗重返和平稳定做出切实贡献？联合国、中亚地区、有关国家正与阿富汗人民一道寻找答案，并已找准解决阿富汗问题的症结。

第一，阿富汗危机错综复杂，不能用武力解决。

第二，阿富汗应该为本国的和平进程负责，和平进程要靠阿富汗人来推动。没有阿富汗国内各派社会政治力量的参与，包括反对派的参与，无法实现和平。

第三，阿富汗社会的全面和谐只能通过政治外交途径实现。必须停止暴力行动。只有阿富汗内部对话才能开启民族和解和后危机重建进程。

第四，个别国家、国家集团和国际组织的一切和平倡议和谈判努力均应符合全体阿富汗人的利益。

第五，密切国际合作，首先是地区合作，是阿富汗和平进程不可或缺的组成部分。

作为联合国安理会常任理事国，俄罗斯和中国在阿富汗问题上发挥着重要作用。中俄美三国定期磋商是持续推动阿富汗民族和解进程的关键。到一定阶段，应让地区大国和国际组织参与进来，包括上海合作组织。这样，才能为进一步推动联合国主导的阿富汗和平进程创造最佳的外部环境。

阿富汗局势是全球和平稳定的重要环节。中亚、南亚，整个欧亚大陆都希望阿富汗尽早实现和平。稳定的阿富汗局势有助于提高国际反恐斗争和打击伊斯兰国的效力，提高打击毒品犯罪和极端主义的效力。全球恐怖主义指数（GTI）显示，2018年全球恐怖活动次数比2016年减少一半（2.7万次到1.3万次），恐怖活动致死人数比2016降低近40%（2.4万人到1.5万人）。令人痛心的是，唯独阿富汗的情况正相反：2017-2018年，阿富汗恐怖活动致死人数增幅达40%（2999人到4180人）。换句话说，每四个死于恐怖分子之手的无辜者就有一个是阿富汗人，阿富汗是恐怖主义最猖獗的国家。令人遗憾的是，2019年阿富汗安全形势持续恶化，恐怖活动致死人数创2009年以来新高。

近20年，贩毒成为阿富汗恐怖融资的主要渠道。有数据显示，阿富汗毒品实验室的数量在18年内增长了近200倍，可卡因产量数千吨，吸毒导致数十万人丧生。

2018年，全球难民总数7000万人，其中阿富汗难民人数近300万，仅次于叙利亚。如果把过去40年的数据加在一起，阿富汗难民和流离失所者的实际人数远不止300万。人们努力逃离战火、暴力和动荡，寻找希望。

上述数据充分证明，努力需求和平是第一要务。阿富汗重返和平能促进地区经济的长期发展，加快落实一系列地区性项目，阿富汗也是多个项目的参与方。

2019年9月28日阿富汗举行了2001年以来第四次总统大选。每次大选都是整合权力机构，建立政治制度的切实举措。当前，阿富汗国内冲突尚未停止，每一次大选都是对阿富汗社会的严峻考验，长期生活在暴力之下的阿富汗社会无比渴望和平。

当地时间18日，阿富汗独立选举委员会公布总统大选最终结果，阿富汗现总统阿什拉夫·加尼赢得总统选举。另一位候选人政府首席执行官阿卜杜拉?阿卜杜拉表示拒绝接受大选结果。阿富汗社会和各派政治力量面临发展道路的关键抉择：是尊重选民意愿，相向而行，走向和平和繁荣的未来；还是在危险的道路上继续前行，任国家进一步分裂。选择权在智慧的阿富汗人民的手中，阿富汗长期稳定的关键在于阿富汗人民。

作者：政治学博士、上海合作组织前秘书长（2016-2018年）

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(责编：于洋、燕勐)