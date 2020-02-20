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加大力度帮助中小企业

香港银行业推出金融支援措施

本报记者  张  盼

2020年02月20日08:17  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　香港金融管理局近日公布，鉴于新冠肺炎疫情持续，金管局已协调香港银行业为企业和个人用户提供支持措施，协助其抵御疫情冲击。

　　金管局表示，将继续密切关注疫情发展，与香港银行业商讨合适措施支持中小企业。银行公会欢迎业界推出相关措施，纾缓中小企业现金流压力，并解决市民燃眉之急，同时鼓励银行为受疫情影响的企业提供相应支持，与客户共克时艰。

　　金管局日前召开银行业中小企业贷款协调机制特别电话会议，商讨业界如何因应最新发展、加大力度支持中小企业客户。与会银行认为疫情对中小企业带来冲击，增加现金流压力。受影响的中小企业众多，涉及层面广泛，除零售、餐饮等已经深受经济下行影响的行业外，其他包括进出口和运输行业的中小企业也受到不同程度影响。

　　根据最新情况，香港8家与会银行已响应金管局呼吁，推出一系列支持中小企业的措施，余下2家与会银行将于短期内推出相关措施。有非与会银行也响应金管局呼吁，推出不同措施与客户共渡难关。

　　香港银行业陆续推出措施支持中小企业及个人客户，包括向企业提供延迟还款及贷款展期、向个人客户提供按揭还息不还本等。另外，有银行提供无抵押贷款产品供中小企业应急，增加中小企业的现金流，并设立特快审批通道处理贷款申请。

　　有银行同样推出针对个别行业的纾缓措施。进出口行业方面，一些银行延长贸易融资还款期配合被疫情拖长的贸易周期，并容许客户申请把贸易融资额度暂时转为现金透支额度，让客户可以更灵活地调配资金。运输业方面，有银行已经向部分受影响客户，包括的士和小巴营运商安排还息不还本安排或贷款展期。

　　特别电话会议还讨论了银行如何帮助受疫情影响的个人客户。所有与会银行均已经或将于短期内推出纾缓个人财务困难的措施，包括容许住宅按揭贷款暂缓偿还本金、减免信用卡借款费用等。

　　就住宅按揭贷款暂缓偿还本金的安排，金管局在会上表明，尽管银行在正常情况下须遵守住宅按揭贷款期不超过30年上限的监管要求，但如果客户有特殊需要，银行可以根据个别情况弹性处理贷款年期上限。

　　香港按证保险有限公司在会上表示，鉴于银行为借款人提供“还息不还本”或贷款展期的安排，香港按证保险有限公司也会允许使用“按揭保险计划”的借款人申请这些措施。

　　就具体银行而言，率先推出抗疫金融服务支持措施的中银香港，自推出多项防疫抗疫支持措施以来，已接获超过3000宗查询，主要围绕物业按揭贷款延期还本、“中小企业抗疫专项贷款计划”等，而申请按揭延期还本的客户，主要从事零售、餐饮及旅游业。

　　另一中资银行工银亚洲，继早前推出多项纾缓措施后，近日宣布加码推出针对本地中小企业的第二轮纾缓措施，包括豁免“中小企业融资担保计划”首年保费及手续费，延长中小企业循环贷款还息周期等。

　　早前推出商业客户支持措施的汇丰香港，近来进一步推出一系列减轻个人客户财政负担措施，包括住宅按揭“还息不还本”，该行同时为任职航空、酒店、饮食及零售业的个人客户设立支持贷款，上限3万港元，还款期最长2年，申请条件设最低入息要求5000港元。

　　恒生银行早前公布支持商业及个人客户，包括进出口贸易贷款还款期延长，商业抵押贷款及物业贷款还息不还本等一系列纾缓措施。其他推出针对中小企业支持措施的银行，还包括渣打、中信银行、花旗银行、星展银行等。

　　香港贸易发展局主席林建岳称，今年上半年香港零售饮食业低迷，就业市场受到影响，预计新冠肺炎疫情的实质性影响有可能高于非典，若疫情在年中前好转，下半年将全力协助中小企业拓展新商机和多元发展业务，包括从大湾区进军内地市场及开拓“一带一路”市场等。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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