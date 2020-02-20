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特殊时刻，手足情深（大使随笔）

邓锡军

2020年02月20日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会将于2月20日在老挝举行。此次会议是在中国与东盟共同面临新冠肺炎疫情的特殊时刻举行的。这不禁让人们回想起17年前非典疫情危急关头，在泰国曼谷举行的中国—东盟领导人关于非典型肺炎问题特别会议；不禁让人们回想起每每在大灾大难面前，中国与东盟始终守望相助、患难与共的手足深情。

　　中国—东盟关于新冠肺炎问题特别外长会由中方提议召开，得到东盟十国一致迅速的积极响应支持。会议筹办前后只有短短十几天时间，凸显了中国和东盟同舟共济、合力抗击疫情的坚定决心，将为全球合作抗击疫情树立标杆和典范。

　　新冠肺炎疫情暴发以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国充分发挥制度优势，举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。中国坚持公开透明态度，及时向国际社会通报疫情信息，积极开展国际合作，努力阻止疫情蔓延。

　　东盟作为中国近邻，及时、有力地向中国提供了物质和精神支持。东盟各国领导人或外长纷纷以致信、通话和到访中国的方式，表达对中国和中国人民的关心支持以及与中国共克时艰的决心信心。东盟近日发表关于协同应对新冠肺炎问题的主席声明，对中方抗击疫情的努力表示支持，强调东盟各国应齐心协力应对新冠肺炎疫情。

　　在应对这场疫情过程中，东盟给中国人民留下了太多令人感动的故事——难以忘记柬埔寨国王和太后亲自捐款捐物，洪森首相特意访华，在病毒肆虐之际送来“铁杆朋友”的温暖；难以忘记泰国国王强调泰中关系是“亲戚”而非“一般朋友”，巴育总理亲自为中国人民抗击疫情加油鼓劲，生动诠释“泰中一家亲”的深情厚谊；难以忘记菲律宾总统杜特尔特批评“恐华”分子“品味差”，呼吁善待中国，饱含真诚友好情谊；难以忘记老挝党中央和政府指示举办为中方抗击疫情募捐的活动，体现出雪中送炭的兄弟情谊；难以忘记东盟各界人士慷慨解囊，捐款捐物，积极奔走筹措中国急需的口罩和防护用品，声声祝福背后是滚烫的爱心。东盟国家无私地向中国伸出援手，对此我们铭记于心！

　　面对当前依然严峻复杂的疫情防控形势，中国—东盟通过举办特别外长会，加大政治层面沟通，加强疫情应对协调规划，有助于进一步增强本地区人民战胜疫情的决心和信心。期待双方深化卫生领域合作，扩大疫情应对技术经验交流和人员培训力度，尽早彻底消除疫情威胁，共同守护本地区人民健康安全。期待双方探讨协调出入境管理措施，减少疫情给双方正常交往和人员流动带来的影响，最大限度减轻疫情带来的冲击，保持地区经济蓬勃发展势头。

　　相信在中国—东盟和国际社会共同努力下，我们一定能赢得疫情阻击战的最终胜利！相信通过并肩抗击疫情战斗的洗礼，中国—东盟团结友好将进一步巩固升华，双方高质量共建“一带一路”和同心构筑中国—东盟命运共同体的进程将获得新的更大动力！

　　（作者为中国驻东盟大使） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月20日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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