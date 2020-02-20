和衷共济应对人类共同挑战（国际论坛）

当前，中国政府和人民正以史无前例的规模和力度投入一场抗击新冠肺炎疫情的斗争。迄今，人类对于新冠病毒的科学认知仍处于摸索阶段，应对手段相对有限。面对重大突发疫情挑战，中国政府集全国之力迅速采取行动，有效遏制了新冠肺炎疫情在世界范围内的扩散，体现了中国的负责任大国担当。

联合国系统高度赞赏和积极评价中国政府的决心及行动。联合国秘书长古特雷斯表示，中国为控制新冠肺炎疫情并避免其蔓延作出了巨大努力，这种努力是“非凡的”。他强调，国际社会需保持强有力的合作与团结，给予中国政府和人民以及其他受疫情影响的国家强有力的支持。世界卫生组织总干事谭德塞表示，正是由于中方采取强有力防控措施以及中国人民作出的巨大牺牲，才有效阻遏了疫情向世界其他国家的蔓延，他对中国领导人亲自参与应对疫情工作印象深刻并深受鼓舞。我近日在联合国社会发展委员会第五十八届会议开幕致辞中讲到，应对新冠肺炎等全球公共卫生挑战，是促进社会发展的重要组成部分，联合国各有关机构负责人，都向中国政府和人民在应对这场挑战中表现出的坚韧不拔精神、付出的辛勤努力致以崇高敬意，并愿向中国政府和人民应对新冠肺炎疫情的行动提供强有力的支持。出席会议的众多与会代表也对中国政府和人民全力抗击疫情的努力表示高度赞赏。

传染性疾病是全球化背景下全人类面临的共同挑战。随着经济全球化深入发展，人员和货物流动加快，传染性疾病也日益走向全球化，一些传染性疾病能够在短时间内迅速扩散至其他国家，演变成国际公共卫生事件。传染性疾病会对世界人民生命健康产生直接威胁，还可能对各国经济、社会、文化乃至政治、军事、安全等产生广泛影响，对全球治理体系和各国治理能力提出考验。世界已日益成为地球村，各国在传染病问题面前是休戚与共的命运共同体，难以独善其身。

传染性疾病给落实联合国可持续发展目标带来挑战。一方面，传染性疾病直接关系到第三个可持续发展目标“良好健康与福祉”的实现；另一方面，传染性疾病所产生的经济、社会等影响间接关系到其他16个可持续发展目标的实现。因此，应充分认识传染性疾病可能产生的影响，并以统筹协调方式加以应对，全面推进联合国可持续发展目标的实现。

加强国际合作方能有效应对传染性疾病挑战。在涉及人类共同利益的传染性疾病面前，各国应进一步加强合作，携手应对。国际社会应充分信任并坚定支持中国等受疫情影响国家的行动。古特雷斯特别强调，反对在应对疫情方面的任何污名化做法。联合国系统将基于其资源和能力继续向中国等受疫情影响的国家提供必要支持，并鼓励各国积极提供力所能及的帮助。同时，我们鼓励各国加大对新冠肺炎的科学研究及其治疗方案的研发，并鼓励国际社会共同讨论如何进一步加强国际公共卫生治理。

“孤举者难起，众行者易趋。”目前，中国政府应对疫情的坚决举措已取得积极成效。相信在中国政府和人民的努力下，在国际社会的共同支持下，一定能够取得应对新冠肺炎疫情的最终胜利，为推进实现联合国可持续发展目标作出新的贡献。

（作者为联合国副秘书长）

《 人民日报 》（ 2020年02月20日 03 版）

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