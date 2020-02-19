成竞业大使：中国新增确诊病例已连续12天下降

人民网堪培拉2月19日电（记者陈效卫）2月17日，成竞业大使就新冠肺炎疫情、5G等问题接受澳大利亚天空新闻频道首席新闻主播基兰·吉尔伯特（Kieran Gilbert）采访，天空电视台对此进行了直播。现场实录如下：

吉尔伯特：成竞业大使，非常感谢您抽出时间（接受采访）。首先，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例实现了连续四天下降，这令人鼓舞。中国在应对此次疫情方面，距离实现突破还有多远？

成竞业大使：谢谢，今天是个好机会，我也需要跟你谈谈这件事。新冠肺炎疫情爆发以来，在习主席坚强、有力的领导下，中国政府全力以赴，建立举国机制，集全国之力，以最严格和最彻底的措施抗击疫情。中国人民团结一致，共同应对疫情带来的挑战。成千上万的医务工作者在一线不分昼夜地治疗病患，竭尽全力挽救他们的生命。同时，我们正在尽最大努力遏制疫情进一步蔓延。由于这些不懈努力，我们正在不断取得进展。总体上讲，疫情处于可控状态，比如，新增确诊病例已连续12天下降，累计下降率超过50%。

吉尔伯特：您认为现在疫情已得到控制了吗？

成竞业大使：我刚才所说的数据是在湖北以外。与此同时，治愈率在迅速提高，现在全国已有1万多人康复出院。

吉尔伯特：但是您认为疫情已经得到控制，是这个意思吗？

成竞业大使：这些数据表明，新冠肺炎是可控和可治的。因此，我们完全有信心也有能力打赢这场疫情阻击战。

吉尔伯特：您对澳大利亚对中国公民实施旅行限制禁令表示遗憾和不满，因为这超出了世界卫生组织的建议，但与此同时中国政府对内采取的措施也超出了世界卫生组织的建议。事实上，整个湖北省已有超过1亿人（此处数据有误，湖北省人口总数为5800万，译者注）被隔离。鉴此，如果中国采取的措施超出了世卫组织的建议，您是否也能对澳大利亚想保护本国民众表示理解呢？

成竞业大使：首先，我们对澳方采取的限制措施深感失望，我认为这是反应过度。中国的情况、中国政府所做的决定和这里的情况完全不同。我们的重点当然在湖北省和武汉，那里是疫情的中心，所以我们采取了更严厉的措施阻止疫情蔓延，但这里的情况完全不同。你刚才也说了，澳政府的决定与世界卫生组织的专业建议不一致，世卫组织“不建议实施旅行和贸易限制”。这是我想强调的第一点。第二，各国提高防控措施或筛查措施是自然且合理的，但与此同时应保持冷静，不应恐慌。全球除中国以外的其他地区确诊病例不到总数的1%。

吉尔伯特：但是中国境内的限制措施如此严格，是这样吗？因为中国国内的限制措施，许多学生或游客其实也无法出境来到澳大利亚，这样说对吗？

成竞业大使：这完全是两码事。我们的确加强了在机场的检疫和筛查，但我们对人员没有限制，我是说我们对于武汉或湖北以外地区的学生离境没有加以限制。这就是区别所在。我想说的就是，澳大利亚是为数不多对中国公民采取全面和严格入境限制的国家之一。澳方应该理性地根据实际情况做出反应。我们应确保在把握客观事实的基础上采取各种举措。

吉尔伯特：我知道您近几天会见了澳大利亚政府的一些官员和一些部长。其实，澳采取入境限制很明显也对澳经济造成巨大影响，您是否认可这一点？

成竞业大使：这正是我要谈的第三点。

吉尔伯特：那么您是否认可澳政府也希望尽早解除对中国公民的入境限制？

成竞业大使：对此，我们早已表达过强烈意愿，希望澳政府在下一轮评估中综合考虑各类情况，以平衡的方式积极考虑取消严厉的禁令，至少放宽限制。

吉尔伯特：有中国境外报道称，一位34岁的医生去年12月末对武汉疫情表达担忧，他最终被拘留并被迫否认自己的言论。考虑到武汉最初的反应，及对首先表达担忧的人进行打压，您是否认为中国在应对病毒突发事件上反应过慢？

成竞业大使：首先，我想澄清一点，你提到的医生没有被拘留。据我所知，李医生是一个富有奉献精神和同情心的好医生，他做了应该做的事情，人们也认可他的贡献。他是成千上万名战斗在抗击病毒前线的医务工作者中的一员，我认为，对他最好的纪念就是集中精力、继续努力，用更强有力的措施抗击病毒。

吉尔伯特：但是中国的反应还是慢了？

成竞业大使：我想对疫情的爆发而言，我们的反应已经很快了。这毕竟是一种不同寻常的新型病毒，我们需要时间了解它的本质，需要一个识别和评估的过程。我们识别出病毒后，立即采取行动并向世界卫生组织通报，同时在全国范围内展开了疫情防控阻击战。

吉尔伯特：北京对武汉的官员进行了问责，本周末，中国境外有消息透露，早在习主席就疫情发表讲话前两周，他就已经知道了这件事。共产党内高层官员是否也要受到问责？

成竞业大使：习主席本人在这场抗疫斗争中充分地展示了他强有力的领导力。整个过程中，他亲自参与，做出批示，下达命令，亲自部署，亲自检查，亲自督导。正因为习主席和中国政府的坚强领导，我们至今才得以取得如此进展。当然，我们还需要做出更大努力，但我有信心我们能够最终战胜疫情。

吉尔伯特：事实上，他（习主席）和政治局在疫情公开两周前就知道了疫情的存在。这是否引发担忧？

成竞业大使：正如我刚刚所说，从最初确定了新型病毒后，我们迅速采取了及时举措。中国最高领导机构——中共中央政治局常委为此召开了三次会议，习主席在北京视察疫情防控工作，并对全国疫情防控工作做出指示。

吉尔伯特：大使，我还想就其他几个问题进行简要提问。英国政府决定最多让华为参与其35%的5G网络建设份额，但仅限于非核心部分。澳大利亚一些政府官员和安全专家对此提出了批评。有人认为澳大利亚不会在华为禁令上做出妥协，您是否认可这种说法？

成竞业大使：首先，我认为澳大利亚政府有关决定是出于政治动机的，这是对中国公司的歧视。同时，这也不符合澳大利亚公司和消费者的最佳利益，华为已成为双边关系中的痛点或一个棘手问题，因为这损害了双方的互信。你知道的，某国已经动用了一切可能的手段来打压这家中国公司，并施压其盟友追随。他们基于毫无根据的指控对华为展开诽谤。尽管面临外部压力，英国政府未禁止华为参与5G网络建设，我认为这是一个明智的决定。据我所知，澳大利亚华为公司已竭尽全力与澳政府探讨有关安全风险或关切，并承诺可以签署“无后门”协议。我希望澳方重新考虑有关决定以符合中澳双方的利益。

吉尔伯特：近年来澳大利亚遭受多起网络攻击，据信犯罪分子来自中国，那么澳政府禁止高风险供应商参与网络建设不正是采取了适当的谨慎措施吗？

成竞业大使：你所说的指控从未有证据支撑，而且网络攻击难以追溯源头，即便网络攻击发生在某一国家，这也不意味就是这个国家发动的网络攻击。实际上，这很可能是第三国或第三方所为。中方也是网络攻击的受害者，我们遭受了许多来自世界各地的攻击。可见，网络安全是国际性的挑战。我们需要共同努力，而非进行毫无根据的指责。

吉尔伯特：我的最后一个问题是关于澳大利亚公民杨恒均，您有关于其案件的最新消息吗？鉴于目前两国政府在应对冠状病毒方面的合作，这种善意是否足以让中国释放这位澳大利亚公民？

成竞业大使：据我所知，他已因涉嫌间谍罪被正式逮捕。中国国家安全机关正对该案进行调查，将依法处理，我认为他的合法权益得到充分保障。中方也为澳大利亚驻华大使馆对其进行定期领事探视提供了协助。

吉尔伯特：澳总理称杨戴着镣铐接受审问，这种待遇是不可接受的。请问这是不是真的？

成竞业大使：我已经说过，他的合法权益始终得到充分保障。同时，我希望中国的司法主权受到尊重，不受到任何干涉。

吉尔伯特：成大使，我们祝愿贵国在抗击疫情方面一切顺利，希望这一问题能够尽快得到解决。

成竞业大使：在过去几周，我们看到澳大利亚政府和各界人士表达的同情和团结，其中包括澳方捐助的医疗防护物资，我愿借此次机会表达我们衷心的感谢。我们已经感受到来自澳大利亚人民、澳工商界以及华人华侨的支持和团结。病毒是我们共同面对的挑战，我们只有团结一致，精诚合作，才能最终战胜疫情。

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