也门留学生：保持微笑！我们并不孤单！

作者近照

新型冠状病毒来势汹汹，不分国界。中国正站在一线，展开人类与病毒的缠斗。病毒的出现，将战“疫”勇士们与家人隔离开来，但这隔离不了他们那份沉甸甸的爱！

中国国家主席习近平在1月28日会见世界卫生组织总干事时说：“我相信，只要我们坚定信心，同舟共济，我们一定会战胜这次的疫情。”我觉得这句话不仅传达出中国政府高度的自信与对疫情的重视，更传递出了中国精神——坚定信心，同舟共济，众志成城，共克时艰！

作为一位在中国生活多年的留学生，我并未觉得出乎意料，因为我认识的中国，一直以来都是一个言出必行、说到做到的伟大国家。

当前，新冠肺炎疫情防控工作正处于关键时期。中国各地先后成立党员突击队和医务人员，他们冲锋在前，不畏风险，防控疫情，真正做到哪里有危险，哪里就有共产党员和医务人员的身影。疫情就是命令，防控就是责任。在这个特殊时候，我见证了这一切，我要在这里毫不犹豫地说出来：“中国就是世界的未来，我很崇拜这个国家！”

副校长陈春阳前来看望外国留学生（作者供图）

疫情防控期间，学校为我们提供口罩，并送来盒饭和牛奶等必需品，帮助我们安心隔离和自我保护；同时保证宿舍用水、用电和网络畅通；辅导员定期深入宿舍，关心我们的身体状况，并与我们聊天谈心，及时进行心理疏导；学校同时安排老师们和学生朋辈互助队对学生公寓进行全面的服务工作。让我更加的感动是，副校长亲自来看望我们，并且同我握手，问我们需要什么，他用亲切话语传达出他对我们的关爱，让我们感觉到特别的踏实，特别的温暖；这一切的照顾让我们感到我们并不孤单！我打心底里感谢我们学校的每个领导和老师，你们辛苦了，我们永远忘不掉对我们的关爱，我们走到哪里，就会把对中国的爱带到哪里。

细细数来，我来中国九年了。时间过得很快，这九年以来，我食中国粮，饮中国水，睡中国地。在这九个春秋里，我目睹了长沙的发展，它也见证了我的成长。我在这里学到了知识，感受到了中国的温暖。在星城生活，我感觉到幸福，也就是因为这些，我总是想为美丽的中国做一些回报。我本想到医院去当志愿者，但因为我是研究生，经验不足所以就无法拥有这个殊荣。但是，作为学校学生朋辈互助队人员之一，我有责任配合老师们的工作，所以我会以全力以赴的状态去为我们同学们服务，也就是哪里需要我们，我们就在哪里。

我相信很多留学生也会有同样的感受，我们都觉得中国就是我们的第二故乡。我们在为中国祈祷的同时，也要尽全力配合中国政府和学校的工作，不给中国和学校添麻烦。

人的生命其实挺脆弱的。因此，面对疫情我们更应该众志成城，团结一心。不造谣，勇敢地面对疫情。希望大家都时时刻刻记得隔离病毒，但绝对不隔离爱，也要保持微笑，积极配合各种政策，让这场疫情尽快过去！最后我想说“中国你并不孤单，有福同享！有难同当！”（作者系中南大学湘雅医院心血管病硕士研究生）

(责编：刘洁妍、燕勐)