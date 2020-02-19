非洲疾控中心主任：中国的担当给了我们应对疫情的信心

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光明日报驻亚的斯亚贝巴记者 戴军

非洲疾病控制与预防中心主任约翰·肯格松日前在非盟大厦举行新冠肺炎疫情吹风会后接受了光明日报记者采访，对中国政府为遏制病毒流向外部世界的重大作为表达了由衷的敬意。他指出，中国为对抗新冠肺炎疫情竭尽全力，采取了一切可以采取的措施，包括封闭上千万人口的城市、管制省际城际交通、要求人们采取佩戴口罩等卫生隔离手段、劝说居民尽量不外出、减少公共场所人员聚集等。中国政府为制止病毒蔓延扩散所做出的巨大努力有目共睹。

肯格松强调，这场疫情出现时间恰逢中国最重要的传统假期，大量的人口流动几乎令疫情管控成为不可能完成的任务。但同时我们也看到，中国其他省份虽也有人员感染发生，但无论从人数还是规模上都明显得到了有效控制，这说明从中央到基层，政府的应对措施是得力、有效的，对防止疫情更大规模蔓延也是十分重要的。

肯格松表示，中国新冠肺炎疫情至今已确诊感染人数超过6万，这是个不小的数字，充分表明病毒具有很强的传染性。同时还应看到，国际上确诊感染者总数还不到这个数字的百分之一，这充分说明中国已尽力将大部分疫情控制在国内，最大限度地制止了境外蔓延。疫情发生后中国政府始终与世卫组织密切合作。在这种时刻，这种良性互动是十分重要和必要的，不但让外部世界能够更加全面、及时地了解新冠肺炎疫情，以便正确应对，也有利于国际合作，防止病毒在更大范围内传播和蔓延。

肯格松认为，中国政府开放、透明的坦诚做法对世界其他国家，特别是非洲国家采取预防措施应对可能发生的疫情传播是极其有益的。他对中国为控制病毒的传播和蔓延所做出的巨大努力表示赞赏，也对中国不惜因此承受巨大牺牲表示由衷钦佩。他说，在面对新冠肺炎疫情时，非洲疾控中心将遵循世界卫生组织建议，不主张进行贸易和旅行限制，不对跨界流动设置障碍。埃塞航空公司在新冠肺炎疫情发生后坚持保留往返中国的航班就是值得肯定的做法，也正是中国的作为和担当才给了我们这样的信心。当然非洲国家也并未掉以轻心，非洲疾控中心与埃塞航空密切合作，加强机场的旅客入境监测和实验室筛查，对可能发生的疫情传播保持警惕。非洲疾控中心成立了由塞内加尔、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚和南非5国专家组成的工作组，承担新冠肺炎疫情的监测、防控及管理工作。与此同时，在世卫组织和中国的协助下，非洲目前已有至少16个国家具备新冠肺炎检测能力，2月底前还会有更多国家具备这一能力。

据肯格松介绍，非洲疾控中心正与世卫组织和中国等各方保持密切合作，来自中国疾控中心的专家与埃塞俄比亚公共卫生研究所的专家携手工作，监控亚的斯博莱国际机场出入境人员健康状况。他最后表示，希望中国早日扫除新冠肺炎疫情，复归静好。

（光明日报亚的斯亚贝巴2月18日电）

《光明日报》（ 2020年02月19日 12版）

(责编：曹昆)