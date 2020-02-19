众志成城中阿情：战“疫”，中国必胜

阿卜杜拉·阿法思

从新型冠状病毒引发的肺炎疫情发生至今，全世界已有超过十个国家有病例确诊。为了遏制快速传播的病毒，中国政府积极努力，采取了包括限制出行、延长春节假期、密切监测居民健康状况等强有力的防控措施。

此次疫情的发生正值中国最重要的传统节日——春节期间。中国人原本充满期待，开心地筹划着与家人欢聚或者外出旅行。因而，限制出行和聚集的措施可能会让一些人觉得有些“闷”，但它们对控制疫情蔓延、保护人民健康是非常必要的。正如中国人常说的那句话：“安全第一”。

不因疫情离开中国

今年春节我是在北京度过的。鼠年第一天，一些市场和商店开门营业着，街道上和小区里都比较安静。因为大家都喜欢新年第一天待在家里，与家人们一起庆祝。一切看起来都像往年春节一样，唯一的区别可能就是路上的行人都戴着口罩，小区的保安会在住户进入小区时检查他们的“出入证”，并给他们测量体温。这些是今年社区为管控新冠疫情传播而采取的新措施。

我在突尼斯的家人们听到关于中国疫情的消息后都很担心我的健康状况，他们要求我立即回国。但我却认为，面对此次危机，离开并非最好的解决办法。原因有两个：首先，我希望自己能够参与到抗击疫情的行动中，做些力所能及的事情，有所贡献；其次，如果我选择回国，那我在途中将与更多人接触，这反倒会增加感染几率。因此，我决定留在中国。

我向阿语媒体辟谣释惑安定人心

2003年SARS疫情发生时，社交媒体还未出现。如今，新冠疫情蔓延时，我们发现，社交媒体已成为扩大疫情危机、传播虚假信息和谣言的主要途径。

我注意到，世界对新冠疫情的恐慌已经超过了病毒本身的影响。我们不否认病毒传播是快速的，抗击疫情的形势是严峻的。但夸大事实、编造谣言只会令事态恶化，并进一步加剧危机。

谣言四起让我忍不住发声，向世人客观地传递中国疫情的真实情况，以一个在华生活的外国人的身份讲述中国的抗疫努力。为此，我接受了我的祖国突尼斯的三家广播电台的采访，讲述我的真实见闻，为与中国疫情相关的虚假信息辟谣，努力发出积极讯息，让那些对中国疫情感到恐慌的人们安下心来。

对中国战“疫”胜利充满信心

中国遏制新冠疫情的努力令世人敬佩！对人口多达1100万的武汉采取限行措施，为市民们提供安全保障及所有生活必需品更是一项伟大的措施，值得所有人称赞。这个大胆果断的决定也为遏制疫情蔓延打开了希望之窗。在此之后，中国又进一步采取了更多强有力的防控措施。

抗击疫情，阿拉伯国家与中国并肩作战，众志成城。埃及、阿尔及利亚等阿拉伯国家积极向武汉捐赠医疗用品，助其缓解口罩等防护物资的紧缺；阿联酋著名地标建筑哈利法塔点亮“中国红”，为武汉加油；不少在华的阿拉伯商人也纷纷走上街头，为路过的人们分发口罩……这些都体现了中阿之间团结友爱的兄弟情，令人动容。面对疫情，阿拉伯人将始终与中国朋友们站在一起，为中国提供一切力所能及的支持。

今天，中国人民正在进行一场艰苦卓绝的抗疫斗争。对抗疫情，他们信心坚定，凝聚合力，采取了许多切实有效的措施。在漫长的历史中，中国曾经历过许多危机，其中既有肆虐的疫情，也有强烈的地震。但中国每次都能有力地战胜这些危机与困难。因此我们坚信，最终疫情必败，意志坚强的中国人民必胜，中国将继续行走在繁荣稳定发展的康庄大道上。

（作者：阿卜杜拉·阿法思，在华突尼斯人，现居北京）

（王晶编译）

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(责编：于洋、燕勐)