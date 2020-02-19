南非将启动政策改革促进基础设施投资

人民网约翰内斯堡2月18日电（王磊）2月18日，在与商业银行和多边发展金融机构负责人的特别会议上，南非总统拉马福萨肯定了私营部门在基础设施投资方面发挥的作用，并介绍了拟实行的基础设施投资干预措施，旨在进一步提振经济。

据2019年南非预算报告披露，南非2019年公共投资进一步减少，地方政府投资项目资金支持面临不足。而且，为了拯救南非国家电力公司（Eskom）和南非航空（SAA）等国有企业，巨额债务进一步限制了财政空间。

拉马福萨表示，到2030年，整体基础设施投资需要增长30%才能实现国家发展计划（NDP）的增长目标，而多边开发银行、开发金融机构和私营部门都需要发挥关键作用。

拉马福萨提出将采取干预措施，如提高国家在技术和金融领域的能力；制定详细的基础设施投资计划，该计划将向投资者发出积极的信号，重振停滞不前的建筑业；启动政策和规章制度改革，以改变南非的公共部门政策和监管环境是世界上最复杂、最令人望而却步的现状；重新修订公共部门基础设施体制框架，审查不同机构的职能分配，优化流程和控制机制，以确保获得最佳基础设施投资等。

拉马福萨还表示，在总统府内设立的投资和基础设施办公室将带头进行修订工作，以确保工作协调一致。同时，总统府将定位为南非投资和基础设施战略中心。

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