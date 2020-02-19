勇敢的中国人民有能力经受考验。我相信在中国政府的领导下，已经动员起来的中国人民将释放巨大能量，战胜新冠肺炎疫情。

——法国前总理拉法兰

作为中国人民的老朋友，我想对你们在如此艰难情况下所做的一切，表达我崇高的敬意。你们的勇气、耐心、同情心和智慧令人钦佩。在这场战斗中，中国再一次以其出色的组织能力和应急能力为世界树立了榜样。

——波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚

我对正在和新冠肺炎疫情作斗争的中国政府及中国人民表示声援和全力支持。衷心希望这次疫情防控阻击战早日取得胜利。

——墨西哥前参议长巴特雷斯

在这充满挑战的一段时间里，中国政府采取的强有力行动，中国人民展现出的勇气和韧性让我印象深刻。居民社区的志愿者为老人送菜上门，海外华侨华人、留学生把医疗物资寄回祖国，企业和普通民众主动捐款捐物。尤其是中国人民团结一心、共克时艰的精神，让我感动。我们将与联合国其他机构一道，坚定支持中国人民渡过难关。

——联合国难民署驻华代表西旺卡·达纳帕拉

喀土穆和武汉是友好城市。我代表喀土穆市民向武汉市民表示坚定的支持和敬意。我认为全世界都会和中国站在一起。这不是中国自己的战斗，各国都有责任参与。

——阿拉伯—中国友好协会联合会秘书长阿里·优素福

我向努力抗击新冠肺炎疫情的中国人民给予声援，特别是来自武汉市和湖北省的民众。我们知道中国最后一定会取得胜利。我期待在今年晚些时候访问中国。

——伦敦金融城市长罗威

“患难见真情”。5年前，首尔因中东呼吸综合征疫情遭遇困境时，北京市政府向我们提供了很大的帮助。作为你们最亲密的朋友，首尔愿尽己所能帮助中国人民恢复正常生活。

——首尔市市长朴元淳

由于新冠肺炎疫情，武汉理工大学的师生和中国人民正在经历一段非常艰难的时期。我们两所大学合作多年，我们属于一个大家庭。因此，在一方需要帮助的时候，更需要我们携起手来。三一圣大卫大学的师生发起了对武汉捐助的倡议。我们在这里与你们并肩抗击疫情。

——威尔士三一圣大卫大学校长麦迪文·休斯

（本报记者李永群、刘旭霞、苏航、强薇、马菲、孟祥麟、李琰、黄发红、王海林、敬宜采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 17 版）

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