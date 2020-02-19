自新冠肺炎疫情暴发以来，“一带一路”新闻合作联盟理事单位、成员单位和参加“一带一路”新闻合作联盟短期访学班的各国媒体予以高度关注，纷纷在报道中积极评价中国为防控疫情采取的果断有效举措，呼吁反对各种不实言论，支持中国打赢疫情防控阻击战。

南非独立传媒集团执行主席伊克博·瑟维日前致函“一带一路”新闻合作联盟理事长单位人民日报社社长李宝善，高度赞扬中国人民在习近平主席坚强领导下为抗击疫情付出的高效努力和大国担当。“相信中国人民终将战胜挑战，就像历史上曾经面对的历次困难一样。”他表示，独立传媒集团旗下各媒体坚决反击抹黑中国、贬低中国政府和中国人民抗击疫情的虚假新闻，坚持为南非读者提供真实全面的信息。

近日，南非独立传媒集团旗下媒体《比勒陀利亚新闻报》刊登了南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃言论文章《恐华情绪阻碍抗击新冠疫情》，呼吁加强团结共同抗击疫情。该集团旗下媒体《开普敦时报》刊文《开普敦医疗人士否认新冠病例死亡案例》，介绍疫情科学防控有关信息及南非公共医疗机构所做工作。

俄罗斯塔斯社和《俄罗斯报》坚持以及时、准确为原则报道疫情防控进展和中国抗击疫情举措，每日更新数十条信息。塔斯社报道援引俄罗斯外交人士的话，呼吁警惕西方媒体关于疫情的虚假报道。《俄罗斯报》发表社论《俄中患难与共：俄罗斯人民全力支持中国战胜疫情》，推出“中国加油！我们在一起！”的整版海报，声援中国抗击疫情。该报还刊文指出，新冠肺炎疫情不会改变俄中经贸合作持续增长的趋势，相信双方能够转危为机，开拓更多新的合作领域。

阿联酋通讯社持续关注疫情发展并广泛报道，同时转载阿联酋主流报纸相关社论。其中《国家报》指出中国抗击疫情举措值得称赞，应向中国人民表示同情并提供帮助；《海湾报》反驳关于疫情的谣言，介绍如何科学防控。

巴基斯坦战斗媒体集团在巴发行量最大的乌尔都语报纸《战斗报》及旗下电视台和网站刊登和播发系列报道。除当地疫情防控、感染病例救治情况外，还关注中国境内疫情防控信息、巴基斯坦对中国援助及中国媒体和民间反馈情况等。

埃塞俄比亚通讯社总编辑达纳丘·梅拉库近日通过邮件向“一带一路”新闻合作联盟秘书处表达对中国人民抗击疫情的支持。他表示坚信共建“一带一路”将带来一个更美好的世界，他和同事会坚持向埃塞俄比亚读者报道关于中国的真实情况。目前，该通讯社通过英语、阿拉伯语和阿姆哈拉语刊发一系列文章，特别报道埃中紧密合作共同抗疫的重要性、埃塞俄比亚航空往来中国大陆没有停航等重要信息。

尼日利亚《今日报》编委会主席奥卢塞贡·阿德尼伊撰写文章，肯定中国政府应对疫情措施得当，对社交平台上出现的歧视言论表示担忧和愤慨。

去年4月23日，“一带一路”新闻合作联盟首届理事会议在人民日报社成功举行，中国国家主席习近平向会议发来贺信。“一带一路”新闻合作联盟是共建“一带一路”国家和地区的重要媒体合作平台，目前已有来自98个国家的205家媒体成为正式成员。人民日报社为联盟理事长单位。

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)