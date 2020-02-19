传递信心决心，携手抗击疫情（患难见真情 共同抗疫情）

新冠肺炎疫情发生以来，中国驻外使领馆主动与驻在国政府、媒体、企业等真诚沟通，介绍中国政府疫情防控工作，传达中国政府和人民抗击疫情的信心和决心，并积极推动国际合作共同抗击疫情。

“愿与中国人民休戚与共”

——积极沟通，争取国际社会理解支持

中国驻英国大使刘晓明近日举行新闻发布会，英国广播公司、路透社、《金融时报》《每日电讯报》等27家媒体参加，菲律宾、柬埔寨、加拿大、芬兰、西班牙、韩国等多国驻英使节出席。刘晓明强调，疫情发生以来，中国政府果断采取一系列有力防控举措，高度重视、高度负责、高度合作，行动之快、力度之大、范围之广，举世罕见。英国议会跨党派中国小组主席格雷厄姆就新冠肺炎疫情向中方表示慰问，赞扬医务人员的英勇表现。英国内政大臣帕特尔赞赏中方迅速采取措施阻止新冠肺炎疫情扩散，强调英中共同抗击疫情至关重要。

“面对疫情，菲律宾政府和人民对中国人民展现出极大善意，提供了宝贵支持。”中国驻菲律宾大使黄溪连日前举行媒体吹风会，介绍中国为防控疫情采取的坚决有力举措，并对菲各界的理解和支持表达感谢。为帮助菲民众和国际社会加深对新冠肺炎疫情的了解和认识，中国驻菲大使馆在菲英文媒体《马尼拉时报》《马尼拉公报》和华文媒体《世界日报》开设“中国权威报道”专栏，持续发布有关新冠肺炎疫情的权威信息和观点。

中国驻新加坡大使洪小勇接受当地多家媒体专访并撰文介绍中国举措、回击抹黑言论，强调中国必将打赢这场疫情防控阻击战。新加坡政府、社会和主流媒体对此给予积极评价。

中国驻南非大使馆分别在比勒陀利亚和开普敦召开记者会，向30多家媒体介绍疫情形势和中国政府采取的应对举措与积极成效。林松添大使表示，作为负责任大国，中国政府采取了一系列严格管控措施，全力防止病毒扩散。南非执政党非国大随后发表声明称，非国大相信在中国共产党的领导下，中国人民有能力和决心战胜这场突发疫情。南非主流媒体《星报》《比勒陀利亚新闻报》等积极报道和评价了中国抗击疫情的举措和成效。

德国杜伊斯堡市是中欧班列在欧洲西部的重要节点之一。中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳介绍，疫情发生后，杜伊斯堡市市长第一时间向领馆表示，“愿与中国人民休戚与共”。同时，领馆还特别加强了与德方有关部门和企业的对接，确保以中欧班列为载体的进出口贸易平稳开展。德方政界和工商界人士均表示，中欧班列的稳定运行，彰显了中国抗击疫情的强大决心和执行力。

“让人民放心，让世界安心”

——直陈事实，提振外界对战胜疫情信心

目前，中国已将《新型冠状病毒感染的肺炎公众防护指南》翻译成多种语言，我驻各国使领馆通过社交媒体平台等多种形式快速传递给世界各国人民。

在中国驻韩国大使馆推动下，首尔市政府大楼大屏幕播放视频，回顾韩国暴发中东呼吸综合征疫情时北京驰援首尔的场景，为中国战胜新冠肺炎疫情加油。2月17日晚，韩国第一高楼乐天世界塔为中国点亮，用灯光打出“武汉加油”字幕。

针对一些不和谐声音，中国驻各国使领馆迅速发声，驳斥对中国的不实指责和抹黑。

中国驻美国大使崔天凯先后接受美国公共广播电视公司、哥伦比亚广播公司、全国公共广播电台等国际主流媒体访问，就中国抗击疫情、中美关系等介绍情况、阐述立场，不避敏感、直陈事实。他强调，新冠肺炎疫情的挑战是前所未有的，中国的应对措施也是前所未有的。为此，中国付出了高昂的代价，但保障了更广泛的利益。中国同疫情的斗争再次证明，世界各国命运相连、休戚与共，必须携手应对困难和挑战。

中国驻柬埔寨大使王文天在接受柬主流媒体联合采访时表示，疫情发生后，中方一直同柬卫生部门保持密切沟通协调，及时发现并隔离治疗柬境内发现的病例，并将继续本着开放透明和负责任的态度加强同包括柬在内有关国家的合作。他强调，中国一定能早日打赢这场疫情防控阻击战，“让人民放心，让世界安心”。

中国驻马来西亚大使白天日前赴雪兰莪州双溪毛糯医院，慰问并欢迎4名中国籍新冠肺炎患者治愈出院。白天积极评价马方医疗水平和防控能力，强调新冠肺炎可治愈、可战胜，提升马社会各界对抗击疫情的信心。

“感谢中国及时公开信息”

——同舟共济，推动信息交流和科研合作

疫情当前，中国本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织及有关国家和地区通报疫情最新情况，并邀请世卫组织国际专家组赴华考察。在中国驻外使领馆的推动下，全球公共卫生专家正广泛开展信息交流、加速推动科研合作，共同做好抗疫防疫工作。

目前已有多个德国科研、医药机构主动与中国驻德国大使馆联系，希望能为中国抗击疫情提供支持。中德两国病毒领域专家已于近日举行视频会议，交流信息，并就可能的合作进行沟通。德国科学院院长哈克表示：“感谢中国及时公开信息。新型冠状病毒是全球性难题，信息交流和研讨非常重要。”

在中国驻欧盟使团推动下，中欧双方卫生专家就如何有效应对疫情展开讨论，推动欧盟各界对疫情形成更为客观的认知。欧盟委员会卫生与食品安全委员基里亚基德斯对中方作出的努力表达感谢和赞赏，并表示欧方将继续与中方加强团结合作，尽最大努力支持中国抗击疫情工作。

日本是迄今中国以外新冠肺炎确诊病例最多的国家。中国驻日本大使馆积极牵线搭桥，推动两国相关单位加强信息、政策沟通和技术交流，就新冠病毒发病机制、病原检测、特效药和疫苗研发等开展合作。目前，双方已就KL—6快速病毒检测技术、无钠电解水高效杀毒技术、抗体类似物靶向治疗药物、紫外线安全高效杀菌技术等重点技术项目开展对接与合作。同时，鉴于日本国内疫情出现的新变化，中方也在积极向日方提供力所能及的支持和帮助，分享疫情防控的经验和做法，携手共克时艰。

（本报北京、伦敦、曼谷、约翰内斯堡、柏林、首尔、华盛顿、东京2月18日电 记者颜欢、许立群、赵益普、林芮、吕强、冯雪珺、马菲、张梦旭、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年02月19日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)