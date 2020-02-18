人民网>>国际

习近平同法国总统马克龙通电话

2020年02月18日20:47  来源：新华社
 

　　新华社北京2月18日电 国家主席习近平18日下午应约同法国总统马克龙通电话。

　　习近平指出，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，总统先生再次来电向中方表达慰问和支持，充分体现了中法两国的深厚友谊和中法全面战略伙伴关系的高水平，以及你本人对中国和中法关系的高度重视，我对此表示感谢和赞赏。

　　习近平强调，疫情发生以来，中方全面动员、全面部署，举国上下团结一心，打响了一场疫情防控的人民战争。中国有强大的动员能力和综合实力，有应对公共卫生事件的经验，一定能打赢这场疫情防控阻击战。目前，各项防控措施正在取得积极成效。我们在做好防控工作的前提下，支持和推动各类企事业单位复工复产，保障社会供给充足。疫情对中国经济的影响是暂时的，相信经过努力，今年我们仍能实现既定的经济社会发展目标任务。

　　习近平指出，患难见真情。中方不仅维护中国人民生命安全和身体健康，也对全球公共卫生安全高度负责。中方主要依靠中国人民的力量抗击疫情，同时也对国际社会提供的帮助表示感谢。中国始终本着公开透明态度，同包括法国在内的各国开展合作，共同应对疫情。中方愿同法方加强卫生领域务实合作，共同维护好地区和全球公共卫生安全。

　　马克龙再次对中国政府和中国人民团结一心抗击疫情表达声援，对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。马克龙表示，法方已经向中方提供了一批医疗物资援助，愿继续提供帮助。法国尊重世卫组织就应对疫情提出的专业意见，对疫情作出的反应总体客观，目前法国驻武汉总领馆仍在运行。法方愿同中方一起抗击疫情，并以此为契机加强卫生合作。

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved