习近平同法国总统马克龙通电话

新华社北京2月18日电 国家主席习近平18日下午应约同法国总统马克龙通电话。

习近平指出，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，总统先生再次来电向中方表达慰问和支持，充分体现了中法两国的深厚友谊和中法全面战略伙伴关系的高水平，以及你本人对中国和中法关系的高度重视，我对此表示感谢和赞赏。

习近平强调，疫情发生以来，中方全面动员、全面部署，举国上下团结一心，打响了一场疫情防控的人民战争。中国有强大的动员能力和综合实力，有应对公共卫生事件的经验，一定能打赢这场疫情防控阻击战。目前，各项防控措施正在取得积极成效。我们在做好防控工作的前提下，支持和推动各类企事业单位复工复产，保障社会供给充足。疫情对中国经济的影响是暂时的，相信经过努力，今年我们仍能实现既定的经济社会发展目标任务。

习近平指出，患难见真情。中方不仅维护中国人民生命安全和身体健康，也对全球公共卫生安全高度负责。中方主要依靠中国人民的力量抗击疫情，同时也对国际社会提供的帮助表示感谢。中国始终本着公开透明态度，同包括法国在内的各国开展合作，共同应对疫情。中方愿同法方加强卫生领域务实合作，共同维护好地区和全球公共卫生安全。

马克龙再次对中国政府和中国人民团结一心抗击疫情表达声援，对中方及时采取有力举措，展示出高度公开透明表示钦佩。马克龙表示，法方已经向中方提供了一批医疗物资援助，愿继续提供帮助。法国尊重世卫组织就应对疫情提出的专业意见，对疫情作出的反应总体客观，目前法国驻武汉总领馆仍在运行。法方愿同中方一起抗击疫情，并以此为契机加强卫生合作。

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