习近平同英国首相约翰逊通电话

新华社北京2月18日电 国家主席习近平18日下午应约同英国首相约翰逊通电话。

习近平感谢伊丽莎白二世女王和约翰逊对中方抗击新冠肺炎疫情的慰问。习近平指出，英方为我们抗击疫情提供了物资支持，这体现了中英两国和两国人民的友好情谊。

习近平强调，疫情发生以来，中方始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，充分发挥制度优势，举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力，疫情防控形势出现积极变化，防控措施正在取得明显成效。当前，疫情防控工作到了关键阶段。我们将在坚决做好疫情防控工作的同时，努力减少疫情带来的影响。中国经济韧性强劲，内需空间广阔，产业基础雄厚，我们有信心、有能力实现今年经济社会发展目标，特别是抓好决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的重点任务。

习近平指出，中方秉持人类命运共同体理念，既对本国人民生命安全和身体健康负责，也对全球公共卫生事业尽责。我们付出巨大努力，有效阻止了疫情在全球范围的蔓延。中方将继续本着公开透明态度，同包括英国在内的各国开展合作。

习近平强调，中英同为联合国安理会常任理事国，在全球性挑战日益增多的形势下，应携手承担更多责任，展现更多作为，引领中英全面战略伙伴关系新的十年再出发。双方要坚持从战略角度和政治高度来把握两国关系发展大方向，坚持互利共赢合作导向，在相互尊重基础上照顾彼此核心利益和重大关切。双方要加强高层互动，对接中英经济互补性，开展更多实质合作。中方愿同英方一道维护多边主义和自由贸易，就重大国际和地区问题加强沟通。

约翰逊代表英国政府和人民对中国人民遭遇新冠肺炎疫情表示慰问，对中国采取全面有力措施防控疫情、及时同国际社会分享信息、努力防止疫情在世界蔓延表示高度赞赏。约翰逊表示，英方对中方在抗击疫情中表现出的速度和效率表示钦佩，愿继续向中方提供支持和帮助。相信在习近平主席领导下，中国人民一定能够取得抗击疫情胜利，并将疫情对中国经济社会发展的影响降到最低。

约翰逊表示，我本人热爱中国，愿领导英国新政府同中方一道，密切各层级交往，深化各领域合作，推进英中关系“黄金时代”不断取得新成果。英国欢迎中国企业赴英投资，愿在共建“一带一路”框架下加强同中方合作。英国和中国都是有影响的大国，在许多国际问题上立场相近。双方都倡导多边主义，支持自由贸易，维护多边贸易体制。英方愿就今年主办《联合国气候变化框架公约》会议和中方主办《生物多样性公约》会议加强协调，共同推动国际社会应对气候变化合作。

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