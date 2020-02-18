厄瓜多尔留学生：“我相信中国！”

Paola Guanuna（厄瓜多尔）

我在中国已经生活5年了。从我到中国那一刻开始，中国就用她的热情欢迎了我。中国人非常友好，我在中国的朋友对我像对家人一样。我深深地爱着这个国家。

中国给了我许多关怀，仿佛一位慈祥的父亲。我喜欢中国的一切——人、科技、网上商店、地铁……还有中国的美食。我还坐着火车去过中国的许多地方旅行，成都、苏州、南京、上海、厦门、深圳……这些地方不光有难忘的景色，还有同样热情的中国朋友，和安全的环境。

发生疫情后，我的学校给我们发放了所有指南，官方信息也非常透明，我们每天都会收到有关疫情进展的新闻。此外，我们的网上课程将于2月24日开始，我们已经测试了在线课程的平台。目前，我们都能继续专心学习。

我个人很信任中国政府为所有人提供的战“疫”举措，因为中国政府采取的措施果断而有效，我从来没有想过一场传染病可以动员这么多人和资源。到今天，中国尽了最大的努力来控制疫情，尽管我们的生活变得局限了，但这一切都是为了人类可以更好。中国是一个为世界思考的国家，中国为控制疫情作出的巨大牺牲是显而易见的，并将得到回报。

我坚信，中国将在抗击新冠疫情的斗争中取得胜利，中国的纪律和勇气终将使其成为可能。中国对公民和世界作出了承诺，为控制该病毒而艰苦奋斗。今天，尽管有1772人不幸死亡，但同时有11176人已经康复，这给了我们希望。此外，确认感染人数也已经大大下降，这表明中国所采取的措施是成功的。

疫情发生后，我号召厄瓜多尔在华留学生群体一起录制为中国加油的视频，这是为了让所有中国朋友都能感受到我们对中国的爱和支持。视频发出后，很多中国朋友给我发来信息致谢，我真高兴我们可以为我们的第二个家做这件事。

在我的国家厄瓜多尔，尽管确实有一些人出于恐慌，减少了去中国餐馆的次数，但公开报告中没有看到任何对中国公民的袭击或侮辱事件。在基多的时候，我会与我的中国朋友聚会，一切都非常好。有时媒体会散布恶意信息，但作为在中国的厄瓜多尔人，我们有责任通过我们的社交网络传播官方信息，从而使我们的家人和朋友知道发生的实际情况，了解中国为抗击疫情所做的努力。

团结是全人类生存的基本条件，我看到了许多人表达他们对中国人民的支持。我能感觉到，世界依赖着中国，他们想要支持中国。 最近，我们发起了捐赠口罩支持中国的活动，一些在中国没有朋友或家人的外国人也来支持中国，这表明团结是人类的天性。

中国很强大，拥有有力的政府领导，相信将很快克服困难。我相信，居住在这个国家的中国公民和外国人都信任中国，并且会合作。

我个人计划在中国完成学业，这意味着要再学习4年时间，以后我希望能在中国和厄瓜多尔之间工作和生活。一次来到中国，便再也舍不得离开，中国有很多学习和职业发展的机会。

最后，我想说的是，我信任中国及其迄今所采取的一切行动，中国是我的第二故乡，我知道很快一切都会好起来的。我希望能早日重回正常生活，与我的朋友和老师团聚。再次感谢中国，谢谢你勇敢面对疫情，谢谢你为遏制疫情采取的措施，谢谢你通过各种机构关照着所有公民和外国学生。

（作者为在华留学生，北京师范大学教育机构管理与创新专业博士在读。）

（本文由赵健根据采访记录整理）

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