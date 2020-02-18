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利比亚局势持续动荡引担忧

本报驻埃及记者 周 輖

2020年02月18日05:19  来源：人民网－人民日报
 

　　联合国安理会近日通过第2510号决议，谴责利比亚暴力冲突加剧，要求利比亚冲突方达成持久停火协议。决议还要求各成员国执行对利比亚武器禁运，避免军事介入利比亚冲突或采取加剧冲突的其他行动。与此同时，利比亚冲突双方在首都的黎波里激烈交火仍在持续，和平前景不容乐观。

　　支持利比亚东部武装“国民军”领导人哈夫塔尔的部族武装，上月夺取了该国东北海岸沿线和南部多个石油出口终端，并下令利比亚国家石油公司下属5个分公司暂停石油出口，总共涉及50多处油田和多座油港，导致利比亚石油出口每天减少80万桶。有媒体分析，“国民军”封锁石油设施意在削弱民族团结政府的财政收入，为哈夫塔尔增加谈判筹码。利比亚民族团结政府总理萨拉杰15日表示，封锁造成的损失预计超过14亿美元，利比亚今年将面临金融危机和财政赤字。

　　为遏制利比亚境内暴力升级，此前在德国召开了利比亚问题柏林峰会。与会各方承诺避免干涉利比亚内政和武装冲突，呼吁有关各方全面持久停止所有敌对行动，并设立由各方参与的国际跟踪委员会，负责核查峰会成果落实情况。分析认为，从利比亚目前局势来看，柏林峰会成果和联合国决议并未得到有效执行。法新社报道称，土耳其军舰一度抵达利比亚首都的黎波里，向民族团结政府运兵；“国民军”和民族团结政府在利比亚西部米苏拉塔爆发激战。

　　利比亚冲突给邻近国家边境管控和反恐努力造成了巨大压力。沙特阿拉伯《中东报》网站援引埃及高级反恐委员会成员哈立德·阿卡沙的话称，利比亚与埃及有着1000多公里的边界线，为防范恐怖主义风险，埃方在边境管理上投入大量精力，挫败了多起恐怖分子试图从利比亚渗透至埃及的企图。

　　此外，利比亚境内的人道主义危机不断发酵。联合国安理会决议对利比亚不断恶化的人道主义局势表示严重关切，包括“生活水平不断恶化、基本服务供应不足以及移民、难民和境内流离失所者面临的状况”。联合国1月发布的一份报告显示，在此前的8个月里，超过15万利比亚人被迫逃离家园，成为境内流离失所者，其中9万是儿童。安全局势恶化、边境管控失效导致大量在利难民外逃。国际移民组织表示，今年1月份仅半个月时间，就有1000多名非法移民在海上被截获，偷渡船倾覆事故也时有发生。

　　“中东在线”网站刊文指出，当下解决利比亚危机虽然有平台、有机制，但背后博弈国家多、诉求差异大、冲突双方互不信任，成为和平进程的障碍。眼下，多方发声支持联合国继续发挥主导作用，积极推动“利人主导、利人所有”的政治进程，呼吁利比亚冲突各方尽快实现持久停火。

　　（本报开罗2月17日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 17 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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