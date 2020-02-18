经合组织将牵头开展数字税谈判

总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（以下简称“经合组织”）近日发布声明称，全球137个国家和地区同意在未来几个月进行谈判，推动修改现行跨境税则，并争取在今年底前就形成“全球共同框架”达成协议，以应对数字经济发展带来的税制挑战。

经合组织负责税制改革的税基侵蚀和利润转移（BEPS）行动框架涵盖了全球137个国家和地区，它们将在经合组织的统一协调下，就跨国数字企业“在哪里缴税”以及“缴税比例”问题进行新规则的谈判，并争取在今年年底前达成协议。新规则首先将建立一个税收框架，界定在某地无实体公司但向该地出售了商品或服务的企业该如何缴税。如果企业仍能找到低税率或离岸“避风港”，则按照各国共同拟定的全球最低税率向其征税。经合组织将于今年召开多次会议，对这一计划进行详细讨论。

经合组织秘书长安吉尔·古里亚表示：“建立更适应数字时代发展的国际税收制度是我们努力的方向。经合组织将竭尽全力促进各方达成共识，在政治和经济领域为数字服务税寻求多边解决方案，避免给全球经济带来负面影响。”

自2018年以来，欧美在征收数字税问题上反复拉锯、争执不下。去年7月，法国参议院批准了一项向跨国互联网企业征收3%数字税的法规，适用于全球数字业务年营业收入超过7.5亿欧元，同时在法国境内年营业收入超过2500万欧元的企业。这将使谷歌、亚马逊、脸书等美国互联网巨头受到影响。尽管法方多次强调征收数字税是为了追求财政公平，不针对特定国家，美方仍于去年12月宣布拟对香槟、奶酪等价值24亿美元的法国输美产品加征最高达100%的关税。

一些互联网巨头把利润转移到欧洲低税率国家避税的做法，早已引发多个欧洲国家的不满。这些国家一方面希望推动数字经济领域的税收制度改革，另一方面也希望借数字税这一新税种来缓解本国财政压力。今年1月1日，意大利开始向全球年收入超过7.5亿欧元、在意数字服务收入超过550万欧元的科技公司的在意营业额征收3%的数字税。英国也计划自今年4月起，对全球年运营收入至少5亿英镑（约合6亿欧元）的大型技术类企业征收2%的数字税。奥地利、西班牙也宣布了类似计划。

不过，已宣布计划征收数字税的国家普遍表示，征收数字税是暂时性举措，在经合组织牵头达成国际性解决方案后，将取消其国内实施的数字税有关政策。法美两国在不久前举行的世界经济论坛年会期间达成一致，法方在今年12月前不会起征数字税，美方则承诺在此期间不对法实施报复性关税。双方同意通过谈判就相关问题搭建“全球共同框架”。

经合组织税收政策官员帕斯卡尔·圣—阿芒表示，各国对数字税各持己见，由经合组织牵头达成统一协议的难度较大，“以爱尔兰等低税率国家为例，加征数字税将降低这些国家对外国投资的吸引力，对其本国经济发展影响较大”。互联网企业和大型科技企业多样化的商业模式，也为建立全球性解决方案增添了难度。

“调整或修改国际税收体制本就是一个需要多方协调的缓慢进程，加之数字经济自身具有的融合性和虚拟性，确定价值产生地和税收管理权更是难上加难。而且各国税收监管体制也各不相同，达成统一协议将是一个漫长且充满挑战的过程。”阿芒表示。

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 18 版）

(责编：马昌、岳弘彬)