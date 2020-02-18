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风雨同舟 患难与共（大使随笔）

刘豫锡

2020年02月18日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴是非洲联盟总部所在地，被誉为非洲的“政治中心”。新冠肺炎疫情发生以来，非洲各国、非盟委员会在不同场合屡次表达对中国人民抗击疫情的坚定支持，对中国政府举全国之力采取的高效举措深表钦佩，发出了声援中国的响亮声音。

　　中国农历新年伊始，非盟委员会主席法基代表非盟声援中国抗击疫情，“在此艰难时刻，我们将与中国保持坚定团结”。随着第三十三届非盟峰会召开，非洲掀起新一轮声援中国抗击疫情的高潮。当地时间2月8日，非盟执行理事会发表公报，非盟各成员国外长一致声援中国政府和人民，对中国政府应对疫情挑战的能力充满信心。法基主席在峰会开幕式上发表了令人动容的讲话：“这一刻，我们与正在抗击新冠肺炎疫情的中国朋友感同身受，我们和他们团结在一起。”非盟委员会前主席祖马称赞说：“中国抗击疫情举措遏制了病毒的传播，为全世界作出了贡献。”出席峰会的联合国秘书长古特雷斯说，中国为控制疫情蔓延做出了“了不起”的努力。非盟委员会副主席夸第在同我交流时，对中国短时间内建成火神山、雷神山医院竖起大拇指。

　　患难见真情。非洲国家对中国的支持不仅有声援，更有实实在在的行动。赤道几内亚、加纳等国向中方提供捐助，埃塞俄比亚、科特迪瓦等国在华留学生参与志愿者工作，这些都是中非深厚友谊的真实写照。2月10日非盟峰会期间，我有幸在非盟总部代表中国科学家屠呦呦，接受了联合国教科文组织—赤道几内亚国际生命科学研究奖，多位非洲国家总统、外长和大使出席颁奖仪式。我在发言中介绍了中方抗击疫情举措，强调中国打赢疫情防控阻击战的必胜信念，承诺中方将全力确保在华非洲朋友的生命健康安全。仪式结束后，许多非洲政要紧握我的双手表达支持，我从他们的眼神中感受到中非团结所蕴藏的巨大力量。

　　中国长期以来致力于为非洲公共卫生事业作贡献。中国为非洲建造了大量医院，累计向非洲派出医疗队员2.1万人次，一些中国医疗队员甚至为援非献出了宝贵生命。2014年，在非洲抗击埃博拉疫情的关键时刻，中国第一个派遣包机运送紧急救援物资，第一个派出医疗队赴当地抗击疫情，累计派遣1200多名医护人员。中国大使馆、医疗队员始终坚守疫区，谱写了携手抗击疫情的壮丽篇章。

　　为回应非洲加强公共卫生防控体系和能力建设的需求，中国与非盟共同商定合作建设非洲疾控中心。近日，有西方媒体报道，有美国政府官员妄称中国欲以此窃取非洲基因组数据。其想象力之“丰富”实在令人瞠目结舌！在中国人民抗击疫情的关键时刻，这种乘人之危、落井下石的行径必为中非人民所唾弃！中非从来都是风雨同舟、患难与共的命运共同体，中非友谊建立在真实亲诚和看得见、摸得着的合作成果基础之上。这种挑拨离间的谎言和谬论，丝毫不会影响中非团结合作。

　　没有不可逾越的寒冬，没有不可战胜的病魔。疫情面前，无数人挺身而出，一次次勇敢的“逆行”，一个个暖心的瞬间，都激励着我们共渡难关。中非始终风雨同舟，携手相伴。中非将继续携手加强公共卫生防控体系，构建更加紧密的中非命运共同体。

　　（作者为中国驻非盟使团团长、大使）  


　　《 人民日报 》（ 2020年02月18日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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