在琼外国人的战“疫”故事

2020年初，新冠肺炎疫情暴发，许多人不得不待在家里，生活在海南的外籍人士也不例外。在这段突然延长的假期里，他们在日常琐碎中找乐子，重新发现生活的意义。他们尽己所能，与海南人一同并肩抗“疫”。由于他们的参与，海南抗击疫情中有了一股暖暖的国际温情。

“仔细打量这座城市”

疫情期间，大部分人都多了很多宅在家里的时间，这让大家有了更多和家人交流、相处的机会，得以重新审视自己的生活。

来自南非、现在在海口教书的英语老师劳拉说，在这段日子里，许多生活中的庸常琐碎突然都变得有意义。比如，逛超市最近已经成了她生活中的“高光”时刻。新鲜食材采购回家后，劳拉会下厨给自己做顿美食。

“现在我有更多时间好好煮饭做菜，这样吃得干净健康。”她笑着说。

不少生活在海南的“歪果仁”和劳拉有着同样的看法。同样来自南非的杰西卡和斯特凡，在这段特殊时期发现了海口与往常不同的另一面。

“最近，我们骑着‘小电驴’去超市时，都会仔细打量我们所生活的这座城市，现在我们可以在这座几乎从不沉睡的城市里倾听‘震耳欲聋’的寂静之声。”杰西卡和斯特凡用诗意又略显俏皮的文字记录下了疫情期间他们的生活。

除了逛超市和吃，大家也在努力变着花样打发时间。杰西卡和斯特凡自创的“海军旗”策略游戏，至少得花两小时才能完成一局，既轻松有趣，又消磨时间。

来自加拿大的电影导演查理，在这段时间里专注于创作。“商店关门了，健身房也关门了，我没有理由不在家好好钻研我的电影项目了。创作时我需要大量咖啡因来保持清醒，但因为星巴克也关门了，我开始学着自己泡茶。”查理说。

创作之余，查理还会抽些时间来学习中文。来自新西兰的乔希和来自美国的约翰·辛斯基，也抓紧利用疫情期间的闲暇时光学中文，尽量让自己的每一天过得充实。

“做点力所能及的事”

在突然多出来的这段悠长假期里，劳拉突破了自己的创作瓶颈。从新闻里得知，有人将自己多余的口罩送给一个因没有口罩无法乘坐公交车的老太太，她被这个故事触动，写下英文诗《请不要摘下口罩》，还录制了朗诵视频短片。她希望能通过这首诗让更多人知道，在抗击疫情的这段特殊时期里，我们首先要照顾好自己，保护好自己，这样才能更好地照顾和关心他人。

对绝大部分普通市民来说，宅在家，尽量不出门，就是最好的抗“疫”行动。但也有人选择走出家门，帮助更多的人。

1月底，海口市面上口罩供应吃紧，不少市民跑了好几间药店都买不到。这时，在海口开餐馆的韩裔美国人全大卫，在朋友的帮助下，从韩国买来约6000枚口罩，免费发放给海口市民。

“一开始我在中国也找不到货源，后来是从韩国买到的，但在运输上又遇到了困难。按规定，作为个人，我最多只能寄送200枚口罩到海口。最后还是在朋友的帮助下找了快递公司帮忙，才把这批口罩顺利寄过来。”他说。

在发放口罩的同时，大卫还细心地打印出正确的口罩佩戴方法，交给前来帮忙的志愿者，让更多市民懂得如何佩戴口罩，做好防护。

“我们想为控制疫情做点力所能及的事，希望能早日战胜疾病。”他说。

外籍英语老师莎拉是帮大卫派发口罩的志愿者之一。她说，她非常爱海南，尤其是海南的人们，她之所以参加这次爱心活动，就是希望每个生活在海南的人都能安全、健康，平安渡过这次难关。

来自美国的岳玫瑰已经在海南工作生活了14年，海南就像她的第二故乡。新冠肺炎疫情暴发后，她觉得自己有义务尽快将疫情进展以及政府采取的防疫手段告诉在海南的外国朋友们。即便在泰国度假，岳玫瑰也会每天关注中文互联网上关于新冠肺炎疫情的动态，利用排队、候车等碎片时间，把信息翻译成英文，为在海南的外国友人无偿提供海南防疫的英文信息和资讯。每天她至少要翻译10篇相关新闻，最多的一天翻译了20多篇。

“我们终将渡过难关”

“希望这段时间大家都能健健康康、平平安安，尤其是一线的医务人员。我对中国政府和医疗工作者为防控疫情做出的努力充满感激，希望一切能尽快恢复正常。”乔希说。

为做好面向在琼外籍人士的疫情防控宣传工作，海南国际传播中心、海南国际传播网每天及时翻译海南疫情消息，内容涵盖全国及海南最新疫情进展，权威防控措施及相关政策，全省各市县定点医疗机构，以及航空、列车、港口交通信息，并充分利用大数据、融媒体等技术手段，为广大在琼外籍人士做好疫情信息共享、防控指导和服务工作。

“我每天都会通过海南国际传播网了解海南抗击疫情的最新情况。”在海南旅游官网做英文编辑的美国友人谢敏说。

“作为在海口生活的外国人，我称赞海口在提供干净卫生设施方面所做的巨大努力。”来自加拿大的诺伯特·斯普林竖起了大拇指。

“抗击疫情期间，中国向世界展示了自己强烈的责任感和强大凝聚力，这是最值得骄傲和称赞的地方。”回忆了自己大半个月来的经历，劳拉做出了这样的评价。

“海南加油！”在海口生活了一年半的英国人亚历克斯·惠顿表示，这段时间，他看到身边每一个人都在齐心协力抗击疫情，这体现了中国人强大的凝聚力。

“我们向在疫情中病故的人们表示哀悼，我们会永远和中国站在一起，相信我们终将渡过这个难关。”杰西卡和斯特凡说。

(责编：岳弘彬)